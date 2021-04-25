《讀心叛變》過渡分享感受變「嘈音」　湯賀蘭同你探討移民問題

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-25 12:30

由湯賀蘭（Tom Holland）與黛絲烈尼（Daisy Ridley）主演的科幻電影《讀心叛變》（Chaos Walking），故事講二人奮力逃離黑暗的偽烏托邦，寧願移居到一個充滿「噪聲」的神秘星球，有指這是一個講移民的故事，未知今時今日香港人睇會否滿有共鳴。

(上映日期︰4月29日)

原居地不似預期，係咪只有逃離這方案。（《讀心叛變》劇照）

電影改編自Patrick Ness的同名暢銷得獎小說三部曲，原著作者兼電影編劇之一的Patrick，坦言故事創作沿於現代人沉醉的社交媒體。「我開始感到大家都好像有義務要分享自己的生活，而同時大家亦會窺探別人的生活。」Patrick更覺得現時的世界比以往任何時候都「嘈雜」，大家毫無顧忌地將自己的想法公諸於世，就是他所指的「噪音」，而這部電影正反映當前信息氾濫和過度共享的狀態，而所謂的「讀心」，可能今時今日大家上過IG都做得到。

故事設定在2257年地球，如果200幾年後地球仲綠油油，都算還得神。（《讀心叛變》劇照）

《讀心叛變》故事背景設定在 2257 年的未來，由於原居地已不再似從前，許多人選擇離開，移居到看似有著希望和發展的新世界生活，自願成為第一批到達的拓荒者。看過小說的讀者指出，故事是描述地球人移居到神秘星球後，基本上是搶略當地外星居民的資源。而編劇在戲中，更加插一段男女主角討論到底為什麼要移民？大家都是為了更好的生活，卻忽略了移居新世界的缺點，而這題目，相信在近年你都跟不少人談論過。

而《讀心叛變》就像是過去那些反烏托邦電影，在整部看似充滿娛樂性的作品裡頭，也隱藏著作者對種族、殖民，以及大男人主義做出批判的內部意涵，並傳達出整部作品希望人們互相尊重的核心。在未來充斥「噪聲」的神秘星球，所有男性內心的任何想法，旁人不單止聽得到，仲睇得見，而女性卻一一銷聲匿跡。所以大家都認為小說是隱藏著作者對種族、殖民，以及大男人主義作出批判，並傳達出整部作品希望人們互相尊重的核心。