《戇爸的禮物》事件犯人生前最後訪問曝光：想活在沒有拷問的世界

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-02 19:30

2013年上映的南韓電影《戇爸的禮物》，改編自春川強姦殺人捏造案，主角原型鄭元燮於今年3月離世，終年87歲。日前SBS電視台播出他生前最後一次訪問的片段，談到當年被嚴刑逼供而認罪，直言「想活在沒有拷問的世界上」，令觀眾相當心痛。

SBS節目公開鄭元燮生前最後一次訪問的片段。（影片截圖）

鄭元燮於1972年被誣告姦殺春川派出所所長9歲女兒，坐了足足 15年冤獄，至1987年被選為模範犯人並獲准假釋，可是其父親因打擊太大而過世，家人們亦相繼離開，妻子更不幸遇上車禍。2007年，韓國歷史整理委員會判定該案完全是捏造，更提出重審，鄭元燮終在2011年獲改判無罪，而其經歷就被改編成電影《戇爸的禮物》。

本來鄭元燮（綠衣者）坐了15年冤獄，應獲賠償26億韓圜，但法院認為訴訟時效已過，令他沒有得到任何賠償。（影片截圖）

SBS節目《環環相扣那天的故事》日前公開鄭元燮生前最後一次訪問的片段，他憶述當年如何被警方嚴刑逼認罪：「被嚴重毆打、往死裡打」，其中一個虐待方式是將他的雙手捆綁、膝頭塞進雙手之間，用鐵棍將他吊起並用白布蓋住其臉部，一邊淋辣椒水一邊拷問，他同時承受窒息之苦以及被吊起的皮肉之痛，之後簽署認罪書都是以同樣的方式令他屈服。

更多《戇爸的禮物》劇照

+ 3 + 3 + 3

之後主持人問鄭元燮如果可以回到過去，最想回到什麼時候，他拋出一句：「想活在沒有拷問的世界上」，原來他臨終前患上老人痴呆症，但卻牢牢記得被嚴刑逼供的過程，可見這段經歷對他傷害有多深，幾位節目主持人看過訪問片段後都不禁心痛流淚。