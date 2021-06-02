南洋第一邪降｜艷星蔡美蘭亞姐出身退隱25年　轉型歌手近照認唔出

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-02 17:48

90年代中、後期港產片曾出現一股降頭片熱潮，其中一部由徐錦江、吳毅將、陳妙瑛及梁思敏等人主演的《南洋第一邪降》，相信不少影迷都有印象，雖然製作質素不高，但徐錦江與吳毅將大鬥法算相當精彩。

除了陳妙瑛及梁思敏兩大女主角，亞姐出身的艷星蔡美蘭亦有份參演，當年除了接拍《南洋第一邪降》，於另一部三級片《藝壇照妖鏡之96應召名冊》更全裸演出，但之後就從影壇消失，相隔25年，原來已轉型當歌手，可是外貌與身材就已不復再。

蔡美蘭消失影圈多年，原來是因為受騙生意失敗。（電影截圖）

蔡美蘭入行前當過文員，16、17歲時曾在旺角通菜街被亞視高層趙汝強注意到，邀請她去為節目《活色生香》試鏡，但最後沒有加入節目。直到1993年參加亞洲小姐，因身材出眾而曾被視為大熱，可惜最後三甲不入，其後跟電視台簽約，拍過《精武門》等劇集，但都未能走紅，最終跟很多亞姐出身的女星一樣，接拍三級片但求一脫成名。

身材出眾的蔡美蘭參選亞姐時被視為大熱。（影片截圖）

蔡美蘭於1995年加入影圈，到淡出其實只經歷了兩年時間，共拍過5部電影，前三部都是扮演沒記憶點的小角色，直到1996年參演三級片《南洋第一邪降》，有性感演出才受到注意，而同年更因為在《藝壇照妖鏡之96應召名冊》全裸演出而成為新聞人物。戲中蔡美蘭飾演一名轉行當娛樂圈淫媒的奀星，一開場未幾便跟李龍基在廁所「Gathering」，大膽程度令人咋舌。電影因為影射當年的女星賣淫事件而成為話題，加上蔡美蘭裸露演出，最後收近340萬票房。

蔡美蘭透露全裸演出片酬只得50萬，因為她沒有經理人公司支持，仲有可能收唔足錢。（網上圖片）

重溫蔡美蘭電影演出

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不過往後蔡美蘭就從香港影圈消失，直至2013年現身亞視節目《亞姐百人》，受訪透露當年突然淡出，是因為信錯人投資生意失敗，轉改從事保險業，亦開過美容院。她憶述當年日日有人打電話找她演三級片：「那時候很流行，個個選完都會拍，很多人找我拍，維持了兩、三年時間，並不特別想回憶，因為我不喜歡性感。」雖然全裸演出，蔡美蘭表示當年只有50萬片酬，拍過5部片有3部都收唔足錢，最少只收到三分一。

點擊下圖睇蔡美蘭近照

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蔡美蘭近期活躍於社交網站，從其近照所見她已轉型當歌手，經常四圍登台，現年50歲的她明顯走樣不少，第一眼見未必認得出，而她在Facebook檔案標明自己是單身，相信她仍未找到如意郎君。