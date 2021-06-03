前邦女郎嘴部整容失敗嚴重崩壞　受訪坦言後悔：人生最大錯誤

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-03 19:50

曾參演在香港取景的「007」電影《鐵金剛大戰金槍客》（The Man with the Golden Gun）的前「邦女郎」Britt Ekland，擁有標緻面孔與姣好身材，絕對是女神級人物，不過後期因在臉上動刀而崩壞，跟當年的尤物模樣相去甚遠。她近日接受雜誌訪問時直認整容失敗，形容是人生最大錯誤。

外型出眾的Britt Ekland因飾演邦女郎而成為女神級人物。（劇照）

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Britt Ekland透露當年在巴黎接受豐唇手術，可惜效果不似預期，成為她往後的夢魘：「任何人都有權利去整容，我在50歲時候都做了，但不會重蹈覆轍，我不想再令自己看起來不一樣。」原來負責手術的醫生在她的嘴唇上注射了幾劑名為「Articol」的物料，為90年代曾短暫流行的整容填充物料和豐唇劑，屬於牛膠原蛋白。

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「Articol」的效用是永久的，對於用家來說風險甚大，美國從來都禁止使用，直至現在很多整容醫生都不願冒險使用，而這種物料令Britt Ekland的面孔崩壞，她認為自己感覺被毀了容，曾經嘗試用類固醇去融化「Articol」，甚至乎找醫生去開刀「拆嘴」，但最後都失敗而變得更醜，令Britt Ekland往後不敢再在臉上動刀：「每個人都會變老，為此感到不滿而去改變是沒意義的，最重要是好好照料自己。」