馮德倫改編法國文學經典成劇集　「重新演繹復仇與救贖的故事」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-22 18:10

曾執導《荒原》（Into the Badlands）與《五行刺客》（Wu Assassins）兩套美劇的香港導演馮德倫，即將又有新作。今次是監製兼執導，改編自法國古典名著《基度山恩仇記》的美劇，而擔正的有電視劇版《雪花高離奇命案》（Fargo）及新戲《House of Gucci》演員積赫斯頓（Jack Huston），他更會參與編劇工作。

馮德倫再次執導美劇，當中仲會注入亞洲元素。（網上圖片）

據積赫斯頓回應外媒指，今次合作已蘊釀了好一段日子。《基度山恩仇記》是19世紀法國大文豪亞歷山大仲馬（Alexandre Dumas）的經典作品，故事講述男主角因一宗冤案被囚，逃出後致力改變身份，開始對曾加害自己的人進行報復，相反曾有恩於他的便一一報恩。有別於原作，導演馮德倫會為故事加入美國及亞洲元素。

而馮德倫在聲明中，表示對製作該新劇感到非常興奮，相信憑住大家共同的熱情與激情，可以重新演繹這個關於復仇與救贖的經典故事。

積赫斯頓曾演出劇集版《雪花高離奇命案》（Fargo）。（劇照）

馮德倫執導的《五行刺客》（Wu Assassins），於當地都有大肆宣傳。(馮德倫@IG)