曾與張曼玉(Maggie)結婚的法國名導奧利維耶.阿薩耶斯(Olivier Assayas),日前外媒報道指,他獲HBO投資,將其1996年的作品《迷離劫》(Irma Vep)開拍成劇集版,而演員方面更有香港人熟悉,最近參與《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的陳法拉。

《尚氣與十環幫傳奇》9成演員都是華人,當中包括梁朝偉與陳法拉。(網上圖片)

阿薩耶斯一部《錯過又如何》(Clean),成功讓張曼玉登上康城影后寶座,屬華人女星的殊榮。二人早於1996年拍攝《迷離劫》( Irma Vep)結緣,今次將被重拍成HBO迷你劇集,而阿薩耶斯仍然是導演,而女主角是來年上映的蜘蛛俠外傳電影《魔比煞》女主角Adria Arjona。

陳法拉近年在美國發展。(網上圖片)

1996年拍攝的《迷離劫》,由張曼玉主演。(劇照)

故事講一位法國導演,為了讓自己的事業再創高峰,決定翻拍經典黑白電影《Les Vampires》,將珠寶大盜Irma Vep的故事重新搬上大銀幕,張曼玉在本片當中飾演自己,參加女主角的試鏡之後加入劇組工作,不會講法文的她卻偷偷喜歡上導演,但同時又要抵抗擔任電影服裝的糾纏,深深陷入真實感情與劇情之中。