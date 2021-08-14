反轉方舟動物團｜呂爵安「大叔」演技啱晒配音　陳欣妍開工就拆聲

呂爵安（Edan）及陳欣妍（Shirley）近日為動畫《反轉方舟動物團》配音，兩位都係配音初哥，對於這工作新鮮感十足，不過經驗尚淺又搞到笑料百出。首先搞亂了自己要配的角色，Shirley配音時又因動作太大要盡量收細，Edan更自覺說話太急不適合配音，懷疑對方是否搵錯人？



Edan與Shirley首次配音，感覺既新鮮又好玩。（葉志明 攝）

Edan愛「帝拿」Shirley愛「小新」

看卡通片是每個小朋友的權利，問到兩位細個最喜歡的卡通人物， Shirley搶先答《蠟筆小新》。「因為佢夠曳，我細個好聽媽咪話，所以鍾意睇小新點樣反抗媽咪。」原來係自我心理投射，至於Edan一樣有投射，他將自己做超級英雄的心投射到日本特攝片。「我最鍾意《超人帝拿》同《超人迪加》，當時仲叫阿媽買好多玩具、變身器玩具，記得有次漏咗喺快餐店，結果喊足幾日。」

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Edan起初對配音冇信心，自知講說話太急不清楚，所以收到邀請還反問經理人是否搞錯？(葉志明 攝)

Edan看完英文版，滿有認定自己是配莉亞（圖右），「因為佢講嘢囂張又男仔頭」，結果原來係菲尼(圖左)先啱。(劇照)

Edan︰以為電影公司搵錯人

首次做配音員，兩位稱聽到自己把聲好神奇，還有種怕羞感覺。Edan在接到這工作邀請時更不敢相信是真。「自知平時講嘢好快好急，大家會聽不清楚，當初得知搵我配音都反問經理人，冇搵錯人嘛？我出名多懶音同講嘢急，雖然已經改善中，但都未去到字正腔圓講得好好。」知恥近乎勇，Edan在配音時都極力咬緊每一粒字，不過配音導演反而要他輕鬆處理。「導演唔想我掛住咬準每粒字，而表現得不夠自然，寧願我自然一點。」有看過Edan在《大叔的愛》的演出，其誇張式演技放在喜劇上非常受落，原來同一演繹方式放進動畫一樣啱數。「用這種方式去配動畫是非常適合，可謂開正我嗰瓣！」

Shirley︰配完第一日就拆聲

至於Shirley，因為配音只是靠聲線去表達情感，欠缺表情輔助下，唯有用身體語言去令自己更投入。「結果我太多動作，有時太肉緊隻手會打到個收音咪，或者太大動作會收埋聲，最後要學習控制自己手手腳腳。」又因為Shirley不是歌手，配音時不懂運用丹田力，每一下都由喉嚨出聲，結果配完第一日已經拆聲，要隔日才可繼續。

呂爵安唔係投入彈琴先會反白眼，無偶像包袱的他特別可愛。（葉志明 攝）

另一烏龍事件，是兩位接到工作後，可率先欣賞原裝英文版，看罷更認定自己是配哪個角色，結果去到後期才知自己搞錯晒。Edan︰「我以為配莉亞，因為當初睇英文版，佢我啲似我，串串地又男仔頭。然後再睇菲尼，把聲好高音似女仔啲，結果原來剛剛調轉。」