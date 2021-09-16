《舊年暑假搞乜鬼》24年後翻拍劇集　新舊主角大比拼

1997年上映的《舊年暑假搞乜鬼》（I know what you did last summer）是不少影迷心目中的經典「殺人電影」，這部作品當年承著《奪命狂呼》（Scream）的熱潮而誕生，以僅1700萬美元（約1億3300萬港元）成本，成功刀仔鋸大樹換來近10億港元票房，片方開拍了兩部續集《舊年暑假仲有鬼》（I Still Know What You Did Last Summer）及《舊年暑假再3有鬼》（I'll Always Know What You Did Last Summer），都收穫不俗票房。

舊版《舊年暑假搞乜鬼》是很多影迷心目中的經典。（劇照）

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事隔24年，Amazon Prime Video推出翻拍劇集，跟電影一樣，故事改編自1972年Lois Duncan的同名小說，講述兩對準備高中畢業的年青男女，為紀念即將逝去的青春，決定去到海邊小鎮來個瘋狂度假，男主角駕駛時不慎撞死一名途人。四人決定棄屍大海。一年過後，幾位主角已各自擁有新生活，豈料有日齊齊收到寫住「I know what you did last summer」（我知你上年暑假搞乜鬼）的信件，隨後有個殺手送上門誓要剷除四位主角…

唔少得經典唇膏寫字一幕。（劇照）

其實劇情還是次要，觀眾最想睇幾位型男索女主角，舊版的Jennifer Love Hewitt、Sarah Michelle Gellar、Freddie Prinze Jr.及Ryan Phillippe都是人氣偶像演員，他們亦憑這部片而更紅，未知今次劇集版會否捧紅幾位新一代主角？

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