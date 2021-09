《舊年暑假搞乜鬼》24年後翻拍劇集　新舊主角大比拼

1997年上映的《舊年暑假搞乜鬼》(I know what you did last summer)是不少影迷心目中的經典「殺人電影」,這部作品當年承著《奪命狂呼》(Scream)的熱潮而誕生,以僅1700萬美元(約1億3300萬港元)成本,成功刀仔鋸大樹換來近10億港元票房,片方開拍了兩部續集《舊年暑假仲有鬼》(I Still Know What You Did Last Summer)及《舊年暑假再3有鬼》(I'll Always Know What You Did Last Summer),都收穫不俗票房。

舊版《舊年暑假搞乜鬼》是很多影迷心目中的經典。(劇照)

事隔24年,Amazon Prime Video推出翻拍劇集,跟電影一樣,故事改編自1972年Lois Duncan的同名小說,講述兩對準備高中畢業的年青男女,為紀念即將逝去的青春,決定去到海邊小鎮來個瘋狂度假,男主角駕駛時不慎撞死一名途人。四人決定棄屍大海。一年過後,幾位主角已各自擁有新生活,豈料有日齊齊收到寫住「I know what you did last summer」(我知你上年暑假搞乜鬼)的信件,隨後有個殺手送上門誓要剷除四位主角…

唔少得經典唇膏寫字一幕。(劇照)

其實劇情還是次要,觀眾最想睇幾位型男索女主角,舊版的Jennifer Love Hewitt、Sarah Michelle Gellar、Freddie Prinze Jr.及Ryan Phillippe都是人氣偶像演員,他們亦憑這部片而更紅,未知今次劇集版會否捧紅幾位新一代主角?

