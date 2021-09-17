堅尼地道殺人事件｜希望籌千萬開拍　 導演︰估唔到影帝秋生肯演

昨晚（16/9），網上流出一條由香城映畫製作的影片《堅尼地道殺人事件》，由黃秋生、顧定軒主演，全長13分鐘。當大家以為是一條全新短片時，去到片尾秋生一句對白︰「想睇呀？」便突然斷片般完結。原來這是個電影拍攝眾籌計劃，目的是用頭13分鐘片段，吸引觀眾課金支持，拍一部以觀眾為本的電影，而今次目標是希望籌到1000萬。《香港01》聯絡到電影導演、編劇及剪接趙羅尼（Ronnie），談談這個計劃的念頭，如何找到黃秋生參與，又有冇信心會達成目標呢？



電影首13分鐘昨晚公開，現階段導演想更多人知道這個計劃。（網上圖片）

由觀眾100%支持開拍的電影

香城映画的網站，以「一部完全由觀眾100%支持開拍的電影！」來介紹《堅尼地道殺人事件》。當中講到開拍電影，往往會由資金開始，而投資者主要考量劇本是否有賣座元素，會否賺大錢？令很多劇本因為投資者一句︰「不考慮」便石沉大海，所以這個眾籌計劃就是將由觀眾主導，支持自己想看的電影，先買飛後拍戲，一改電影圈的生態。希望創作者不需要為資金妥協，不受任何人介入，原汁原味呈現當初的意念給每一位觀眾。

影片在19年已有完整劇本，到開拍時加上更富時代感的對白。（《堅尼地道殺人事件》影片截圖）

《香港01》跟《堅尼地道殺人事件》導演及今次眾籌計劃的主理人趙羅尼（Ronnie）訪問，原來這計劃早在2017年已經籌備中，最意外算是找到影帝黃秋生首肯接拍。「早在2017年我已經想用眾籌方式開戲，但當時只著眼短片，不過計劃愈搞愈大，最終目標改為一部電影。」Ronnie在計劃起初都不敢大想頭，只敢找素人演出，直至2019年初有機會接觸到秋生。「我將部分劇本交給他，他沒有什麼表示，亦有提出一些修改，但最終答應演出，我都非常意外。始終這是眾籌項目，最後拍不成都冇片酬收，所以都好感謝他的支持。」

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首影片秋生以一句︰「想睇呀？」作結，極為吸引。（《堅尼地道殺人事件》影片截圖）

導演趙羅尼︰計劃若告吹前期的6位數會化為烏有

有網民指要籌1000萬太多，但Ronnie指數字看似很大，但已經計到好盡。「今次眾籌計劃有很多選擇，除了一條睇片link，還可以選配海報、Tee、甚至秋生角色Figure等，這些產品製作費都花費不少，加上眾籌網站的費用要先付，還有那13分鐘的片段，已經花了6位數字。我務必要預留多一點製作成本去拍這部戲，不想眾籌後還是要搭膊頭去拍，希望大家得到一份應我的報酬。」眾籌暫時運作了一日，只籌得十數萬，Ronnie坦言是不似預期，如果達不到1000萬的目標，整個計劃更會告吹，前期投放的6位數更化為烏有。不過Ronnie也揚言不會後悔。「能夠得到影帝黃秋生答應拍攝，已經是對我的劇本一份肯定。而且他來到現場演這角色，比較創作時又多了一份趣味，原本想寫到他極為深沉兇狠，但他來到以一種殺人好似踩死隻蟻的方式去演，又令我大開眼界，非常佩服。」

Ronnie有另拍一片講解整個計劃。（《堅尼地道殺人事件》影片截圖）

電影首13分鐘已相當吸引，由黃秋生飾演的教車師傅，對顧定軒飾演的學神諸多挑剔，一口咬定他廢、不受教、亂花父母血汗錢，完完全全將世代的衝突展現出來，然後故事一轉，二人大講社會民生、住屋等問題，最後發現原來秋生是一個暗殺組織的仲介，專殺一些壞事做盡的有錢人，為社會平衡替天行道，更欲招攬顧定軒加盟。一個引人入勝的引子，想知故事發展，就要大家支持將它拍成電影。