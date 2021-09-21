《沙丘瀚戰》戲中「蒸餾服」並非得個樣　服指親解設計有實際功能

由Denis Villeneuve執導的《沙丘瀚戰》（Dune），在香港搶先上畫。電影引發影迷討論跟小說原著的分別，又細談戲中的世界觀。而另一矚目點是主角們為方便在沙漠生存而穿上的「蒸餾服」，可減少出汗，更可過濾流出的汗水變成飲用水。雖然拍攝用的「蒸餾服」並沒這功能，但服指都解說，當中有個實際功能，令演員演出時較舒適。

戲中的「蒸餾服」，有如蝙蝠裝，事實上其設計原型，都有蝙蝠俠畫師參與。(《沙丘瀚戰》劇照)

《沙丘瀚戰》的服裝設計Jacqueline West及Bob Morgan，替戲中出現的三個星球角色，設計了近 1,000 種服裝造型，當中最為人讚嘆是能夠在極端環境下生存的「蒸餾服」。Jacqueline透露設計初期，找來《蝙蝠俠》（The Bartman）以及《黑豹》（Black Panther）的概念藝術家Keith Christensen繪畫初版造型，其中一個設計便成功打動導演，成為「蒸餾服」原型初稿，再繼而研發。

在小說及電影中，蒸餾服其實仿如一個隨身的蒸餾器，透過人體的運動而造成一個猶如蒸餾酒廠的裝置，能讓使用者所產生的汗水、尿液等廢水，轉化成氣體，然後透過服裝上的裝備進行過濾，以確保使用者在惡劣赤熱的環境下，依舊可以生存。而在製作戲服時，服裝團隊利用了一種稱之為「微型三文治」的布料，由丙烯酸纖維（Acrylic Fibers）以及多孔棉（Porous Cottons）組成，既可吸走身體上的水分，令演員穿上身時保持涼爽。Jacqueline West︰「當我們在約旦拍攝沙漠場景時，穿上它就像穿上 Under Armour （運動牌子）一樣。微型三文治讓這套衣服有實質的抽取水分效果，又不失靈活性。」據知每件蒸餾服約花兩星期時間製作，非常認真。