《烏鴉》李國豪片場誤中實彈亡　影星Jon一時戲言當場自轟太陽穴

68歲荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin），正在拍攝電影《Rust》，但據報今晨（22/10），艾力寶雲在拍攝一幕開槍戲時，道具槍意外走火，擊中了一名攝影師Halyna Hutchins及導演Joel Souza，攝影師更當場死亡，警方亦已介入進行調查。雖然劇組向來對道具槍的處理會有嚴格守則，但往往都會有意外出現，而最震驚全球的相信是1993年，李小龍兒子李國豪在拍攝電影《烏鴉》時誤中實彈當場死亡。

Alec Baldwin飾演的Alan Hunley，在《職業特工隊：叛逆之謎》榮升成為情報局新任部長，可惜最後被August Walker刺死。（劇照）

42歲攝影師Halyna Hutchins被誤殺身亡。（Halyna Hutchins IG）

《職業特工隊》男星Alec Baldwin道具槍走火 誤殺攝影師傷及導演

李國豪步父宿命英年早逝

根據漫畫改編《烏鴉》，講述李國豪飾演的角色，被人追殺後，靈魂被烏鴉召喚回到人間進行復仇。當年電影公司深信李國豪可以憑該片，令他事業更上一層樓，蜚聲國際。可惜就在拍攝進行期間，一幕被槍擊身亡的戲份，竟誤發出實彈，在鏡頭下中槍身亡。由於李國豪當年只有28歲，與父親一樣英年早逝，影迷們都不勝唏歔更覺是宿命。

電影公司原定以《烏鴉》為李國豪在荷里活打響名堂。（《烏鴉》劇照）

上年李國豪逝世27年，妹妹李香凝在社交平台出文悼念，更坦言爸爸離世時年紀輕，但跟哥哥一起成長，故喪兄之痛給她的衝擊更為強烈。她寫道：「每一天都由光明與黑暗組成，雖然這一天在我和家人心目中，充滿許多的黑暗，卻也仍有光明。我們仍然深深的想念你、愛你，你留給我們的回憶在黑暗時刻溫暖了大家，照亮出方向。你離開已27年，怎麼可能那麼久了呢？你依舊活在我們心中。」

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一時戲言當場「意外自殺」

另一在片場誤用道具槍身亡的，有影星Jon-Erik Hexum，於1984年拍攝劇集《Cover Up》時，Jon就當眾演繹一場「意外自殺」。講說當時正在拍攝劇集，見現場有一支道具手槍，得知沒有上到子彈便拿來開玩笑，並把手槍指向自己太陽穴，笑說：「看看這一下會否把我幹掉？」隨即開槍，雖然槍膛內沒有子彈，但他斷想不到，內裡有些紙碎與塑膠物料，在發出的衝擊力下都足以擊暈自己，事後他隨即獲送院，但當時已成為植物人，幾天後醫生宣佈腦死亡，享年26歲。而他死後，家人更將其器官捐贈予五位病人，延續他的精神。

劇集《Cover Up》海報。(網上圖片)

Jon-Erik Hexum以健碩身材見稱。（網上圖片）

王綺琴P牌仔誤殺女助導

香港有演員都發生過片場誤殺意外，但事發在馬來西亞。TVB劇《大步走》中，飾演陳山聰的家姐「袁柔」的王綺琴，之前在馬來西亞發展，近年才回巢無綫拍劇。在馬來西亞發展十多多，於1992年便在當地發生一件令她抱憾終身的意外。事緣她在當地拍攝電視劇《半生情未了》時，要在山路上駕駛，但因為自己剛有車牌信心不大，曾向導演表示希望用替身，但導演指用替身效果不理想，唯有自己親自上陣。不幸地，她在駕駛途中撞到了一名女助導，被捲入車底，最終這位女助導不幸過身。