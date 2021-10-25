《堅尼地道殺人事件》眾籌得319萬未達標　導演趙羅尼轉戰短片

導演趙羅尼上月中推出名為《堅尼地道殺人事件》的13分鐘短片，由黃秋生及顧定軒主演，並發起眾籌1000萬港元，將故事拍成電影長片。但直至昨晚（24日）眾籌結束，只籌得約319萬元，趙羅尼在社交網站發文宣布計劃失敗，並退款給所有支持者。



《堅尼地道殺人事件》眾籌計劃宣布失敗。（網上圖片）

趙羅尼提到眾籌失敗的原因：「包括整體計劃不周、欠缺宣傳、片種類型等等因素，在此不贅。只想帶出募資拍電影並非此路不通，若吸收是次失敗經驗，加以改良，不久將來很有可能會成就這個拍攝電影的新模式！」雖然拍唔成長片，趙羅尼透露稍後會開設YouTube頻道，恆常地發布影片。

導演趙羅尼轉戰YouTube拍短片。（《堅尼地道殺人事件》影片截圖）

趙羅尼早前接受《香港01》訪問時提到，早在2017年已經籌備開拍《堅尼地道殺人事件》，最意外算是找到影帝黃秋生首肯接拍。「早在2017年我已經想用眾籌方式開戲，但當時只著眼短片，不過計劃愈搞愈大，最終目標改為一部電影。」趙羅尼在計劃起初都不敢大想頭，只敢找素人演出，直至2019年初有機會接觸到秋生。「我將部分劇本交給他，他沒有什麼表示，亦有提出一些修改，但最終答應演出，我都非常意外。始終這是眾籌項目，最後拍不成都冇片酬收，所以都好感謝他的支持。」

重溫《堅尼地道殺人事件》13分鐘片段內容

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趙羅尼表示拍攝計劃告吹，用作拍攝13分鐘片段的6位數製作費亦會化為烏有，不過他揚言不會後悔。「能夠得到影帝黃秋生答應拍攝，已經是對我的劇本一份肯定。而且他來到現場演這角色，比較創作時又多了一份趣味，原本想寫到他極為深沉兇狠，但他來到以一種殺人好似踩死隻蟻的方式去演，又令我大開眼界，非常佩服。」