《堅尼地道殺人事件》眾籌剩23天　已有兩人豪爽「課金」七萬五！

「唔好問點解有人話已經冇香港電影，而係要問自己為香港電影付出咗乜嘢？」



早前導演趙羅尼於眾籌平台Kickstarter上為電影集資，謀求1000萬港幣開拍新戲《堅尼地道殺人事件》，今次電影製作竟然一反常態，採用觀眾100%全資方式，是次電影更請到了黃秋生和顧定軒拍攝電影預告片，一出已在網上引來極大迴響。不過是次集資卻困難重重，據Kickstarter網站顯示，是次集資距離時限只剩23天，但現時只集得HK$1,699,137，3,510名支持者「課金」，即離目標金額還有830萬。



電影《堅尼地道殺人事件》將由黃秋生出演，cult味極濃！（網上圖片/Kickstarter.com）

Kickstarter集資對大部份香港人來說應該算是新鮮事，該集資平台的意念為用者先付款原則，替產品製造者集資。用者以優惠價錢先購買產品，產品面世後製造方就會寄送上門。電影《堅尼地道殺人事件》與平台上其他產品一樣，如果集資金額未達要求，則項目會被取消，所有預先付款亦會被退回。

尚餘23日，但係離目標仲有800萬！加油呀。（網上截圖/Kickstarter.com）

眾籌成功的話，購買了「課金」計劃的人將會收到相應物品，例如認繳稅$168的「目擊者」就會獲得《堅尼地道殺人事件》電影網上串流門票一張，$388「初級門徒」就會有《堅尼地道殺人事件》電影網上串流門票一張和限定版海報，而認繳 HK$ 1,968的「堅秋人偶睇好戲」等級就會有《堅尼地道殺人事件》角色——教車師傅限定人偶(1:6)一隻和電影網上串流門票一張，又或者有心支持這套電影的話，也可以選擇認繳 HK$ 74,888 的「堅離地幕後玩家」等級，除了「乜都有」之外，還可以出席公映前試影會，自己的名字更會出現在聯合製片人的製作人員名單，目前30位「堅離地幕後玩家」等級名額已有兩人認繳。

單是有一隻1:6 限量figure，其實已經$1968「堅秋人偶睇好戲」等級已經值回票價。黃秋生figure喎，唔係唔買呀嘛？（網上截圖/Kickstarter.com）

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