喜歡妳是妳‧專訪│楊潮凱花6年追電影夢　TVB演出經驗助拍攝更暢順

由楊潮凱及吳詠珊聯合執導、談善言及楊偲泳（Renci）主演的校園女同性戀電影《喜歡妳是妳》，早前在《第18屆香港亞洲電影節》首映時，門票在短短幾分鐘售罄。電影在上周四（11月25日）正式上映，而兩位導演早前接受《香港01》訪問，談到製作這部電影的初心。



攝：陳順禎

楊潮凱及吳詠珊兩人是大學同學。（陳順禎 攝）

相信很多人第一時間會問，究竟楊潮凱及吳詠珊是甚麼關係，原來答應是大學同學。雖然畢業後，前者成為幕前；而後者在幕後默默耕耘。直到6年前，兩人回憶起當年的夢想，於是開始構思拍電影。吳詠珊稱：「他（楊潮凱）成為幕前，我做幕後，之後驚覺工作了一段長時間，要實行當年的夢想，於是在5、6年前有了這構思。」

《喜歡妳是妳》故事圍繞就讀女校的兩位主角，而這靈感來自就讀讀女校的吳詠珊。（陳順禎 攝）

至於《喜歡妳是妳》的故事圍繞就讀女校的兩位主角，講述兩人中學開始的成長故事，從而發展出一段超出友誼的情事，原來這靈感同樣是來自吳詠珊的。她解釋：「好多青春片，如《那些年，我們一起追的女孩》，但香港好少代表性的青春片，想嘗試做青春片，就參加了首部劇情片，並在『綠燈行動』找到投資者。」

《喜歡妳是妳》預告的校園女同性戀場面引起廣泛討論，但兩位導演表示從沒有著重女同志的關係上。（《喜歡妳是妳》劇照）

此時正好遇上當年的大學同學楊潮凱，他也認同缺少一部記載80後讀書時期回憶的電影：「想講的年代是我們中學的年代，我們對2000年至2003年好深刻，因為『沙士』，但為何沒有電影說我們戴口罩考會考。為何沒有記錄這麼重要的時空。如果要拍就要拍我們青春的時候，趁我們還記得我們青春的時刻。」

《喜歡妳是妳》是兩位80後導演對他們讀書時期的回憶。（《喜歡妳是妳》劇照）

雖然很想記下當時的青春時刻，但導演夢對楊潮凱及吳詠珊來說，特別是前者，可謂相當不簡單。他說：「導演是其中一個夢想，但我並不是讀電影，只是間中有上過她們（吳詠珊）的課堂，我有寫過舞台劇劇本，但從沒寫過電影劇本。一直沒有跟人提過（想做導演），但心底很想做。」在2014年，楊潮凱終於跟大學同學吳詠珊說出這個夢想。

吳詠珊拍過微電影、MV等，更寫過劇本，但《喜歡妳是妳》是她首次擔任導演的作品。（陳順禎 攝）

及後楊潮凱談到如何一步一步實踐導演夢，然而他先指出莫說拍電影，根本連電視都未曾想過：「沒有想過入電視，更沒有想過拍電影，只是因為興趣而做舞台劇。適逢其會入讀了訓練班，先繼續行這條路。透過電視台工作的經驗，如何讓電影拍攝更加順利。」

除此之外，楊潮凱還表示，他擔任演員時還會一直留意其他崗位：「我從訓練班出來後，一直留意導演如何拍攝，為何會這樣擺放機位，多跟導演聊天，問他們如何度一場戲，這過程讓我學懂很多，讓我裝備好如何拍攝。」

楊潮凱原來一直都有一個導演夢。（陳順禎 攝）

至於吳詠珊，中學時已經訂立目標，並開始拍片參加比賽，因此認識了人生的啟蒙老師，之後再加入影壇：「當時認識了人生的啟蒙老師譚家明，是他介紹我讀香港城市大學創意媒體學院。」畢業後的她，還自立門戶，開設了製片公司。

吳詠珊在中學時已經訂立目標，成為電影從業員。（陳順禎 攝）

兩位導演之後談到今次的選角，楊潮凱表示曾有人提議他找出名的女演員，因為會對票房較好。然而楊潮凱表示，他實行這項目是希望可以傳承：「由有資歷的前輩帶領新人，我們兩個新導演，所以兩個女主角都是新演員。最起碼有一至兩部的經驗，從未做過女主角，我想讓電影人及觀眾可以選擇。」

在公開招募後，再經過試鏡，最終發現談善言及楊偲泳的氣質及駕馭角色的能力都十分出眾。楊潮凱：「當然中間有找TVB的藝人試鏡，見了約200名女子，但（談善言及楊偲泳）氣質及駕馭角色的能力出眾，而且也很適合角色。」

+ 28

最後，問到會否擔心觀眾聽到校園女同性戀題材會卻步，楊潮凱表示不擔心：「電影就是讓你選擇是否入場。其實我們拍這部電影時，並沒有著重女同志的關係上，就算我是一個男性，當我看這故事時，都能代入不同角色。」兩位導演只希望透過這故事，讓觀眾找到昔日校園的回憶。

校園女同性戀題材電影會否讓影迷卻步呢？（陳順禎 攝）

楊潮凱

Outfits : @80sbespoke