《乾柴烈火》黃偉文八屆散打王著私伙名牌　一句爆肚對白嚇親對手

2002年上映的《乾柴烈火》，由古天樂、楊千嬅主演，葉偉信執導，該片算是兩位愛情喜劇的代表作之一。不過戲中都有位猛人客串一角，其演出多年來依然備受讚賞，這就是黃偉文（Wyman）客串的八屆散打王。日前Wyman在個人IG上載這幕「散打王」截圖，並細說這個九龍城老粗造型，原來是Wyman自備服飾開工，當中仲係用名牌時裝配搭，完美展現何為貴買「粗」用。

呢個八屆散打王造型，非常正，而且全身仲係Wyman用私伙襯出來，唯獨條腰帶係道具手足安排。（網頁截圖）

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關於這個造型，Wyman在IG自爆勿以為這個老粗服飾是平價貨，原來是用上Double RL及Prada配搭出來。「用歐美時裝名牌扮九龍城衙前圍道粗魯男子日常粗著衫褲，我諗史上除咗我都冇乜幾多個香港演員會係咁，哈哈哈，實不相瞞，當年無論做電影定電視，我都唔係幾肯著服裝部提供嘅衫，只會盡力配合角色要求而自己帶一大堆衫返去比服裝指導揀，一怕唔夠靚二驚唔衛生三來我平時真係買咗好多好多好多衫，無論咩 character 屋企一定搵到三幾套適合嘅！」

《乾柴烈火》古天樂楊千嬅首次合作 黃偉文八屆散打王最爆笑

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雖然儘量全身都是私伙，但唯獨條「殺人放火金腰帶」就無能為力。「是 costume 提供嘅，因為真係自己買唔到，要等套戲拍完15 年之後先買到， Versace 嘅！」

2002年的古天樂早已是電影男主角，而且演喜劇已有自己一套風格。（《乾柴烈火》影片截圖）

就該貼文，有網民提到有句對白非常難忘，話說千嬅戲中的爸爸羅莽，介紹Wyman係「七屆散打王」，當時Wyman立即澄清︰「係八屆！」原來這句是他即場加上去︰「呢句更正『八屆呀』係臨場自己爆肚，有嚇親對手」成功令角色更搞笑。