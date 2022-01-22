《柔道龍虎榜》沙士後鼓勵港人之作　杜琪峯︰古天樂起初唔明點笑

2004年上映的《柔道龍虎榜》，由杜琪峯執導，郭富城、古天樂、應采兒及梁家輝領銜主演，該片是杜Sir向偶像黑澤明作品《姿三四郎》致敬，而實際上更是對港人打氣的作品，事宜沙士後百業待興，於是借故事中古天樂一角，鼓勵大家重拾自信燃點希望，而這個亮點就放在古天樂其中一幕笑容上。

古天樂最後跟梁家輝在郊外決鬥。（《柔道龍虎榜》劇照）

《柔道龍虎榜》的電影海報上，有這樣的兩句說話︰「勇不可擋，鬥心爆棚」是電影的主題，亦是給港人的寄語。戲中古天樂像個活死人，不單止酒吧生意欠債累累，更豪賭豪飲不見天日，杜Sir在紀錄片《無涯︰杜琪峯的電影世界》中提及，該角色本身就是絕望。「他根本是喪賭，為賭而賭，但求去輸，絕望到不得了。直至遇到應采兒，對方那份傻勁，令他感受到人生是有點不同。」

這個背影令古天樂重燃希望。（《柔道龍虎榜》影片截圖）

起初是迷茫。（《柔道龍虎榜》影片截圖）

後來是充滿希望地笑。（《柔道龍虎榜》影片截圖）

故事講應采兒陪古仔上賭檔，賭輸後突然唔認帳，搶錢走人，那份不顧後果的傻勁，古仔看在眼內是一份亮光，於是杜Sir要求古仔跟住應采兒跑時，要流露出一份充滿希望的笑容。杜琪峯︰「當時古天樂都不太明白，我叫他邊跑邊笑，他不知道怎樣笑，點解要笑？」

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古天樂在紀錄片中也有提及這一幕︰「這角色本身好大壓力，但他又不願去釋放自己，只好用飲酒和賭錢去麻醉自己，當下見到應采兒在面前跑，就好似見到個太陽在面前，人生是有希望的。那個笑不是因為應采兒的動態，而是那個動態反映到角色內心的釋放，入生再次燃亮起希望。」可見古仔是理解的，亦見他演繹出那份富盼望的笑容。