盧雄逝世｜田啟文得悉一直受腎病困擾　「難忘分享圈中八卦趣聞」

資深配音員及演員盧雄先生，昨晚因病離世，享年75歲，消息經香港電影工作者總會會長田啟文先生證實，深表婉惜。事實上，田啟文在初入行時已認識盧雄先生，多年來在錄音室合作無間，近十數年，得知他受腎病困擾，已退出幕前及幕後工作。

盧雄在《回魂夜》飾演盧隊長，對白抵死過癮。(《回魂夜》影片截圖)

盧雄先生曾於商業電台工作，隨後任職配音員，活躍於80至90年代港產片的輝煌時期，不少巨星背後都由他聲演。隨後又客串不少電影角色，最令人印象難忘當然是跟周星馳（星爺）合作，《九品芝麻官》的「尚書大人」以及《回魂夜》的保安員盧隊長。不過田啟文並非在合作星爺電影時才認識，早在初入行時已相熟。

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田啟文接受《香港01》訪問時表示，早在配音室工作時認識盧雄先生。「香港電影最輝煌的時期，我們經常要在錄音間工作，有很多合作機會從而認識他。最後一次見面應該是在TVB《好聲好戲》節目中，我知道他十數年來，一直受腎病困擾，不時要洗腎，洗完腎個人又好疲累，需要休息，所以都沒有在幕前及幕後工作。」

田啟文得悉盧雄叔一直受腎病困擾。（資料圖片）

田生不時都有跟盧雄叔飲茶，知道他身體不太好，久不久都會電話上問候。「他予我最深印象是好夠中氣，聲如洪鐘就是這種。我們在等候配音期間會講下笑話，分享圈中八卦事，這是我特別鍾意聽，了解更多行內實況，令我獲益良多。好可惜又一位前輩離開大家，想起當日在片場及錄音室的點滴，很多回憶。」