盧雄逝世｜王祖藍痛失恩師　17歲跟學配音︰我一生人中的最大福份

資深配音員及演員盧雄昨晚（27/01）逝世，享年74歲。身為其學生，亦是自己伯樂的TVB首席創意官王祖藍，深感悲痛，回應傳媒時，更以「一份無法言喻的傷痛」為題，撰寫一份感受文。

富幽默感的盧雄叔，上台領獎時以一口「鬼佬」口音，說聲︰「多謝祖藍！」（影片截圖）

王祖藍自言由今早收到盧雄叔離去的訊息開始，那份傷痛一直未能靜止下來。「盧雄叔與王祖藍之間可以用伯樂與千里馬來形容，在我的回憶中，盧雄叔的出現在我17歲那年，讀中五時開始，跟著殿堂級的盧雄叔學配音是我一生人中的最大福份，師傅發掘我的才能，推薦我到香港電台做廣播劇，繼而我有機會走到電台做兒童節目，打下日後做兒童節目的扎實基礎，盧雄叔是我讀書到入行第一個伯樂。」

文中提到自己主理的節目《好聲好戲》，有機會安排一個向師傅致敬的機會。（官方相片）

對於師傅的印象，為人正直慈祥，又會以身作則教導後輩，在配音界可謂德藝雙馨、桃李滿天下。提到師傅近年因健康問題減少工作，但善心不減，仍經常組織慈善活動，關心其他病友和老人家。

《好聲好戲》盧雄撐拐杖現身領獎 配而優則演成周星馳御用配角

+ 1

盧雄逝世｜田啟文得悉一直受腎病困擾 「難忘分享圈中八卦趣聞」

文中更提到自己主理的節目《好聲好戲》，有機會安排一個向師傅致敬的機會。「早前在我策劃《好聲好戲》的時候就希望值此機會向師傅致敬，表揚師傅在演藝界的貢獻，十分感恩在他還在的日子裡我作為徒弟頒發此項榮譽給他。今天，我仍未能接受師傅的離去，在此，我只能跟師傅說一句：「親愛的盧雄叔，我很榮幸及感謝你用心用愛為我創造的一切，你的美好長留心底，永不磨滅，願師傅安息，家人節哀。」全文下款更寫上「徒弟王祖藍泣叩」。