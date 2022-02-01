【一蚊雞保鏢】替身演員墮海重傷索償600萬　票房得廿萬蝕到入肉

黃子華首部自編自導自演作品《一蚊雞保鏢》獲不少影迷奉為神作，不過當年票房仆直，收不到22萬港元，可謂蝕到入肉。當年拍攝一幕小巴飛車墮海場面期間，「試當真」令特技演員葉建國連人帶車墮海，雖然在場戒備的蛙人立即展開拯救，但葉建國被困在水底時間太長，獲救後已陷入昏迷，情況危殆，他由救護車送往瑪麗醫院搶救﹐並於深切治療病房留醫，尤幸最後脫離危險。

《一蚊雞保鏢》蝕到入骨，子華亦被封為「票房毒藥」。（電影海報）

事隔4年，葉建國入稟控告電影公司，指片方疏忽沒有做足安全措施，令他墮海後未能及時找到氧氣樽導致於水底昏迷，康復後患上創傷性後遺症﹐決定向電影公司索償600萬元，最終片方敗訴，需向葉建國支付賠償，據悉《一蚊雞保鏢》製作成本300萬，賠埋錢埋單要近千萬。

「不灰鞋」好經典。（影片截圖）

身為導演的黃子華相隔多年後在其棟篤笑騷上回憶這件事：「我為咗呢套戲，差啲令到一個人爭啲死喺我手上，係差啲啫，佢無死到。因為拍呢部戲，有一場戲係要飛車落海，嗰場戲西利囉，我係西環碼頭封晒路，搭晒起跳台，兩旁嘅途人係咁望實我呢個導演，幾巴閉。」

點擊下圖重溫陳自瑤在《一蚊雞保鏢》經典演出

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「一action，個特技人揸住㗎Van仔衝落海，我從未睇過一部戲架車可以飛咁遠，足足有六呎，我唔知道人原來係可以跳得遠過部車。就係因為撞一撞，個特技人暈咗，喺水裡面。我哋唔知佢暈咗㗎嘛，咪等佢上嚟囉，如是者，等咗3至30分鐘到喇，終於救返佢上嚟，好多人埋去搶救佢。我俾記者影咗張相，第二日出咗街，大字標題寫住『黃子華嚇到六神無主』，其實我當時係諗緊，我哋拍笑片，無非係想引人笑，咁要幾多人笑，先值得呢個人去死呢？我點同佢老婆交代呢？呀嫂，我哋呢部戲有4千萬票房，你老公都算死有餘辜喇」。