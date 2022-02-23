50歲甄楚倩近照曝光　玉女歌手變三級片女星自爆啪丸幾乎死

16歲便入行的甄楚倩，當年的玉女歌手形象大受歡迎，更一度代表香港參加東京音樂節，後來人氣大不如前，為求突破翻身，1998年接拍三級片《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》，全裸上陣演出大膽性愛場面，一度引起轟動。雖然轉型脫星為甄楚倩帶來不少工作機會，但她未有因此而再度走紅，數年後更秘密未婚懷孕，2001年為新加坡富商誕下一名兒子，從此淡出娛樂圈，專心當少奶奶相夫教子。

當年甄楚倩全裸接拍三級片《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》引起轟動。（電影截圖）

重溫甄楚倩大膽演出

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早年甄楚倩受訪表示，拍三級片前後幾年時間過得很不好，更一度濫藥幾乎有性命危險：「大概96、97年左右，我真是死過翻生，那段日子有很多我的壞新聞。那些新聞令我好傷心，而當年自己又確實很曳，很不乖常『食藥』，終於有一次食到落咗地獄。」

甄楚倩以玉女歌手身份出道，當年人氣相當高，一首《深夜港灣》唱到街知巷聞，仲拍過幾部電影。（電影截圖）

甄楚倩形容有次食丸仔食到感覺似落地獄：「我見到地獄眾生，好恐怖好肉酸，好驚好驚的大叫：『觀音菩薩，我唔可以死，我還有很多嘢未做，唔該你救我，我以後唔曳啦』。」那次之後她明白不可再沉淪下去，便逼自己立即戒掉藥癮，並脫離壞朋友。

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從甄楚倩的粉絲Facebook專頁看到她的近照，已年過半百的她，外貌與身材皆保養得很不錯，每年生日都有歌迷與她慶祝。雖然甄楚倩近20年已甚少公開露明，曾有傳《流行經典50年》邀她出山獻唱，但都被她拒絕，只間中被媒體影到她到街市買餸及湊仔，想不到仍有一班死忠歌迷支持她。