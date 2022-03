由古天樂投資兼任監製的動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. The Machines)在Neftlix上架後大獲好評,更在昨日網上舉行的「動畫界奧斯卡」安妮獎(Annie Awards)中,橫掃8個大獎,令電影城即將舉行的奧斯卡大熱!

動畫《一家人大戰機械人》由古天樂投資兼任監製。(動畫海報)

《一家人大戰機械人》撼低迪士尼製作的《盛夏友晴天》(Luca)、《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)及《奇幻魔法屋》(Encanto),在安妮獎共奪得8個獎項,包括最佳動畫電影、導演、劇本、配音等獎項,成為大贏家。

安妮獎一向被為視奧斯卡的前哨戰,過去十一屆的安妮獎得獎名單中,共有7部最佳動畫成功在奧斯卡同時得獎,包括《靈魂奇遇記》(Soul),讓《一家人大戰機械人》成奧斯卡的呼聲最高。

今次古天樂真係為港爭光!(CFP)

《一家人大戰機械人》是天下一首次進軍動畫市場,聯同哥倫比亞影業(Columbia Pictures)同埋索尼動畫(Sony Pictures Animation)出品。而劇情講述科技叛變,打斷了咪嘈一家的旅程。當中囉嗦老豆、師奶阿媽、懶醒家姐、騎呢細佬,加埋隻戇狗狗,竟然成了解救人類危機的關鍵人物。