美國殺人狂訪談錄｜小丑殺手家中暗藏陰森走廊　全屋爆滿恐怖擺設

「小丑殺手」John Wayne Gacy是史上首位最惡名昭彰的連環殺人犯，他在1972年至1976年間虐待、性侵及謀殺至少33位青少年和年輕男子，並埋屍在位於芝加哥郊區的住所。過去多年外界對他的犯案目的仍不得而知，不過在最新上架的Netflix犯罪紀錄片《美國殺人狂訪談錄：小丑殺手》（Conversations with a Killer：The John Wayne Gacy Tapes），就將60小時從未曝光的錄音檔案，揭開他變態扭曲的心態。

Netflix犯罪紀錄片《美國殺人狂訪談錄：小丑殺手》將揭開小丑殺手的變態扭曲心態。（Netflix）

共三集的紀錄片邀請了律師、記者、倖存者，以不同的角度詳細分析John Wayne Gacy的所有事。而首集就提到警方就一宗少年失蹤案而對Gacy起疑，在調查過程中去到他家中搜證時，竟然被家中的設計及擺設而嚇到。

Gacy的大結合了風格大不同的裝修，客廳中特別設有充滿度假風情的酒吧及桌球檯，而客廳及房間的大牆都掛上邪惡詭異的小丑油畫，更有小丑檯燈及擺設，而工作空間就非常整齊。不過最恐怖的是，從廚房到後面睡房的走廊，都畫上深啡色及畫上黃色鋸齒狀油漆線條，一直延伸至最後面，給人一種心寒的感覺。

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警方在房間內找到幾本書，包括《漂亮男孩必死》（Pretty Boys Must Die）、《少年之愛：論男人與男孩做愛》（Pederasty: Sex Between Men and Boys）及《戀童癖》（Pedophilia）等嚇人書籍，更發現大量色情及酷刑性玩具，進一步確認Gacy與失蹤青少年案件有關，可惜一直都未找到屍體而未能立即將他拘捕。其後警方與Gacy展開長達數月的貓捉老鼠，而詳細的心寒錄音檔案將會在其餘兩集全面公開。