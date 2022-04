美國殺人狂訪談錄｜小丑殺手家中暗藏陰森走廊　全屋爆滿恐怖擺設

「小丑殺手」John Wayne Gacy是史上首位最惡名昭彰的連環殺人犯,他在1972年至1976年間虐待、性侵及謀殺至少33位青少年和年輕男子,並埋屍在位於芝加哥郊區的住所。過去多年外界對他的犯案目的仍不得而知,不過在最新上架的Netflix犯罪紀錄片《美國殺人狂訪談錄:小丑殺手》(Conversations with a Killer:The John Wayne Gacy Tapes),就將60小時從未曝光的錄音檔案,揭開他變態扭曲的心態。

Netflix犯罪紀錄片《美國殺人狂訪談錄:小丑殺手》將揭開小丑殺手的變態扭曲心態。(Netflix)

共三集的紀錄片邀請了律師、記者、倖存者,以不同的角度詳細分析John Wayne Gacy的所有事。而首集就提到警方就一宗少年失蹤案而對Gacy起疑,在調查過程中去到他家中搜證時,竟然被家中的設計及擺設而嚇到。

Gacy的大結合了風格大不同的裝修,客廳中特別設有充滿度假風情的酒吧及桌球檯,而客廳及房間的大牆都掛上邪惡詭異的小丑油畫,更有小丑檯燈及擺設,而工作空間就非常整齊。不過最恐怖的是,從廚房到後面睡房的走廊,都畫上深啡色及畫上黃色鋸齒狀油漆線條,一直延伸至最後面,給人一種心寒的感覺。

警方在房間內找到幾本書,包括《漂亮男孩必死》(Pretty Boys Must Die)、《少年之愛:論男人與男孩做愛》(Pederasty: Sex Between Men and Boys)及《戀童癖》(Pedophilia)等嚇人書籍,更發現大量色情及酷刑性玩具,進一步確認Gacy與失蹤青少年案件有關,可惜一直都未找到屍體而未能立即將他拘捕。其後警方與Gacy展開長達數月的貓捉老鼠,而詳細的心寒錄音檔案將會在其餘兩集全面公開。