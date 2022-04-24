逃獄兄弟２︱吳卓羲加盟演獄中反派　譚耀文大讚︰睇唔出咁揪得

《逃獄兄弟2》的一眾主演出席優先場謝票活動。（葉志明 攝）

戲院於4月21日重開，香港電影《逃獄兄弟2》搶閘安排於4月28日上映。電影由前作《逃獄兄弟》原班人馬譚耀文、張繼聰、張建聲、黃德斌及栢天男主演，本集亦加入吳卓羲飾演反派角色。一眾主要演員今日（23日）出席優先場謝票活動後接受訪問，大談電影能夠在戲院重開後上映的喜悅。

逃獄兄弟２︱張建聲呼籲先支持港產片 張繼聰︰重新培養專注睇戲

續集中新加盟的吳卓羲，笑言被張建聲欺負。（葉志明 攝）

在續作新加盟主演的吳卓羲，在電影中飾演囚犯之間的反派：「在階下囚之間，我的角色是一位反派，是拍攝這部電影最好玩的事情。而且過去曾經與電影中不少的演員有過合作，與張繼聰、黃德斌在電視劇有合作；與張建聲在幾部電影中亦有合作，其實互相之間也頗為熟悉。」但他亦笑指曾經初入劇組，就被張建聲「欺負」。

吳卓羲指譚耀文是他在這部電影中最想合作的演員，盛讚對方專業、演技好。（葉志明 攝）

談到最想合作的演員，吳卓羲表示：「譚耀文是我在這部電影最想合作的演員。我覺得他是一位演技好、亦十分專業的演員，與他們一班男人合作，是一件十分開心的事。」而電影中有不少動作場面，吳卓羲笑指：「『都要揪㗎！』雖然不少動作在劇本裡未有描述，到現場才學習，當武術指導講解完畢，我也唯有硬着頭皮去演，『唔驚冇得撈咩！』」

同劇主演譚耀文在訪問中大讚吳卓羲：「我覺得無論阿Ron（吳卓羲）與德斌，在電影中都有很大的突破，會讓大家感到驚喜。大家平時看不出阿Ron原來『咁揪得』，他的打戲特別好看，可能因為他有舞蹈的底子，動作十分靈活。」黃德斌在旁亦開玩笑地形容吳卓羲「花拳綉腿」，譚耀文亦笑指：「好彩我們也『食過夜粥』頂得住！」

譚耀文指吳卓羲「平時睇唔出咁好揪」，又笑言自己與黃德斌都「食過夜粥、頂得順」。（葉志明 攝）

另外演員亦透露將會推出第三集，惟觀眾可以進場先欣賞第二集的精彩劇情，再期待第三集的推出。