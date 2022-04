亞馬遜《魔戒》劇集貴過拍蜘蛛俠兩倍　買唔起Jeff Bezos訂造遊艇

亞馬遜公司(Amazon)旗下的Prime Video串流平台,將會於今年9月2日推出劇集《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power),第一季將會推出八集,總投資額為四億六千五百萬美元(約三十六億港元),每集平均五千八百萬美元(約四億五千五百萬港元)。

+ 4

《魔戒》劇集比Netflic投資拍攝的《怪奇物語》(Stranger Things)第四季每集三千萬美元(約兩億三千五百萬港元)的預算更高,亦比《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spiderman: No Way Home)的總投資額兩億美元(約十五億港元)高出超過兩倍。

回顧千禧初年的《魔戒三部曲》(The Lord of the Rings trilogy),每部投資額均為九千四百萬美元(約七億三千萬港元),2010年代拍攝的前傳《哈比人歷險記》(The Hobbit Trilogy)的每部投資額為一億五千萬美元(約十一億七千萬港元)。

亞馬遜公司投資拍攝的《魔戒》劇集,每集的投資額接近前作電影,由此觀之,觀眾可以視《魔戒:力量之戒》為一部被切割為八段小節的電影。

《魔戒:力量之戒》劇集,將繼續由《魔戒三部曲》及《哈比人歷險記》的導演Peter Jackson執導。(Getty Image)

Prime Video的母公司為亞馬遜,其創辦人Jeff Bezos為前世界首富,財力驚人。然而據外媒報導,縱然《魔戒:力量之戒》的投資額十分龐大,但相比Jeff Bezos耗資五億美元(約三十九億港元)訂製的超級豪華遊艇,《魔戒:力量之戒》的驚人投資額,似乎只是小巫見大巫。