亞馬遜《魔戒》劇集貴過拍蜘蛛俠兩倍　買唔起Jeff Bezos訂造遊艇

亞馬遜公司（Amazon）旗下的Prime Video串流平台，將會於今年9月2日推出劇集《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power），第一季將會推出八集，總投資額為四億六千五百萬美元（約三十六億港元），每集平均五千八百萬美元（約四億五千五百萬港元）。

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《魔戒》劇集比Netflic投資拍攝的《怪奇物語》（Stranger Things）第四季每集三千萬美元（約兩億三千五百萬港元）的預算更高，亦比《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spiderman: No Way Home）的總投資額兩億美元（約十五億港元）高出超過兩倍。

回顧千禧初年的《魔戒三部曲》（The Lord of the Rings trilogy），每部投資額均為九千四百萬美元（約七億三千萬港元），2010年代拍攝的前傳《哈比人歷險記》（The Hobbit Trilogy）的每部投資額為一億五千萬美元（約十一億七千萬港元）。

亞馬遜公司投資拍攝的《魔戒》劇集，每集的投資額接近前作電影，由此觀之，觀眾可以視《魔戒：力量之戒》為一部被切割為八段小節的電影。

《魔戒：力量之戒》劇集，將繼續由《魔戒三部曲》及《哈比人歷險記》的導演Peter Jackson執導。（Getty Image）

Prime Video的母公司為亞馬遜，其創辦人Jeff Bezos為前世界首富，財力驚人。然而據外媒報導，縱然《魔戒：力量之戒》的投資額十分龐大，但相比Jeff Bezos耗資五億美元（約三十九億港元）訂製的超級豪華遊艇，《魔戒：力量之戒》的驚人投資額，似乎只是小巫見大巫。