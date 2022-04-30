《竊聽風雲3》鄉紳造型有根據　方中信劉青雲堅持定好髮型先拍

電影《竊聽風雲3》（2014）由麥兆輝、莊文強聯合編導，爾冬陞、黃斌共同監製，劉青雲、古天樂、吳彥祖及周迅主演，探討香港新界丁權及套丁問題。當年掀起話題，更成功奪走第34屆香港電影金像獎的最佳編劇、最佳男主角（劉青雲）和最佳男配角（曾江）三項大獎。由於曾江先生於本星期不幸離世，ViuTV亦在今晚（30/4）播出《竊聽風雲3》以作悼念。

當年的海報，震懾大家眼球。（《竊聽風雲３》海報）

《竊聽風雲3》是一部將社會時事搬上大銀幕的電影，將丁權、賣地等因素轉變為一套竊聽片。2014年的香港，大家對政治民生的關注進入白熱化，連帶商業電影都引用時事為題材，創作惹人共鳴的作品。而《竊聽風雲3》更加是涉獵新界鄉紳的丁權敏感話題，討論度更為熾熱。

陸氏四兄弟，各具造型。（《竊聽風雲３》劇照）

其中角色設定上，便借用了當時的社會風雲人物，把現實與戲劇穿插，增添幾分真實感。當中包括劉青雲、方中信、林嘉華、以及曾江，4位都是有影射成份，而最有趣是劉青雲、方中信與林嘉華的髮型，都有仿傚真人。

重溫製作特輯，擔任導演及編劇的莊文強，便笑指幾位堅持要先定好髮型，才去研究角色演繹方法。莊文強︰「我同意造型是重要，但是否研究演繹方法更重要呢？」事實上早在拍攝《無間道2》時，影帝級人馬吳鎮宇已經跟莊文強講︰「點樣演唔重要，髮型先係最重要。」當時莊文強還半信半疑，但直至去到《竊聽風雲3》，見到幾位只要整理好髮型便演繹到個角色，便真正相信吳鎮宇的說話。

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劉青雲的角色造型正是影射當時的上水區鄉事委員會主席侯志強，他於2013年因支持香港政府的新界東北發展計劃先後，發表「拆祠堂」言論引起爭議。至於方中信的造型，就是江湖人物，有「上海仔」之稱的郭永鴻，當年因為流浮山小桃園飯局，而捲入特首選戰而聲名大噪。至於曾江就是有「新界王」之稱的劉皇發，但在造型上沒有刻意模仿，反而穿上唐裝帶出鄉紳感覺。