奇異博士2︱繼承致敬漫畫傳統　以作者Steve Ditko命名第一重宇宙

《奇異博士2:失控多元宇宙》電影海報。(imdb)

Marvel電影一直以來也有對漫畫原作者致敬的傳統,過往主要以客串角色來讓原作者或漫畫製作人參與電影,「漫威之父」史丹李(Stan Lee)便曾於超過三十部Marvel漫畫改編的電影中客串演出,令漫畫迷與觀眾印象深刻。

史丹李曾客串《奇異博士》電影,在鏡次元中飾演一位巴士乘客。(電影截圖)

即將於5月4日上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),製作團隊為了向已逝世的奇異博士漫畫原作者Steve Ditko致敬,便以Ditko命名電影中第一個出現的多元宇宙Ditko-verse。

奇異博士漫畫原作者Steve Ditko。(imdb)

《奇異博士2》的導演Sam Raimi日前在訪問中表示:「Stan Lee與Steve Ditko的奇異博士漫畫以其標誌性的超現實風格著名,有時你打開一兩頁Ditko的漫畫,他繪畫的景觀令人驚異,亦讓我留下深刻的印象。事實上,如果你看《奇異博士2》開首的20分鐘,那一個多元宇宙Ditko-verse便是以他命名。」

Steve Ditko於1963年創作了《奇異博士》的漫畫,他的超現實與近乎迷幻的風格,成為了漫畫的標誌之一。導演Sam Raimi亦指奇異博士由漫畫進入大銀幕後,Ditko的世界觀亦自然被投放到電影中,成為建構電影世界的重要基礎。