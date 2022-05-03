阿凡達2︱首播預告要入戲院睇　琦溫斯莉、楊紫瓊、雲迪素加盟

《阿凡達2》電影海報。（imdb）

2009年的賣座特技大片《阿凡達》（Avatar）在相隔12年後推出續集。日前《Avatar：The Way of Water》（阿凡達2）宣布即將推出預告片，但有別於以往在網絡上首播，而是需要觀眾入戲院收看，將會安排在《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）電影前播放，暫時未有消息指香港會否進行相同安排。

《阿凡達2》的預告片，將會安排在《奇異博士2：失控多元宇宙》電影前播放。（《阿凡達2》先導預告截圖）

據外媒報導，預告片未會有角色對白，將由電影配樂Simon Franglen的作品貫穿整條預告，並由畫外音讀出：「I know one thing, wherever we go, this family is our fortress」（我深知道，無論我們到哪裡去，這個家就是我的堡壘），畫外音將會伴隨一位懷孕的Na’vi星人出場。

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消息人士指出，《阿凡達2》將會設定在一個水底及熱帶地域，講述主角Sully（Sam Worthington飾）與Neytiri（Zoe Saldana飾）與兒女的移居到當地的故事，時間設定於上一集之後約十年。監製Jon Landau指出：「續集將會圍繞着家庭，講述家長為了維繫與保護兒女而經過的歷程。」

《阿凡達2》的監製Jon Landau（左）及導演占士金馬倫（右）。（Getty Image）

對於導演占士金馬倫（James Cameron），他亦指：「占士希望電影的主題能令所有人也有共鳴，而家庭則是最佳的選擇。」

阿凡達2將會由原班人馬主演，除了兩位主角外，Stephen Lang與Sigourney Weaver將會於本集回歸，另外亦有琦溫斯莉（Kate Winslet）、楊紫瓊以及雲迪素（Vin Diesel）加盟第二集，巨星陣容鼎盛。

阿凡達四部續集的推出時間。（阿凡達官方網頁截圖）

《阿凡達2》將於2022年12月16日全球上映，另外在阿凡達的官方網站上，亦公佈關於第三至五集的推出時間，預計將於2024、2026及2028年隔年推出。