阿凡達2︱首播預告要入戲院睇　琦溫斯莉、楊紫瓊、雲迪素加盟

《阿凡達2》電影海報。(imdb)

2009年的賣座特技大片《阿凡達》(Avatar)在相隔12年後推出續集。日前《Avatar:The Way of Water》(阿凡達2)宣布即將推出預告片,但有別於以往在網絡上首播,而是需要觀眾入戲院收看,將會安排在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)電影前播放,暫時未有消息指香港會否進行相同安排。

《阿凡達2》的預告片,將會安排在《奇異博士2:失控多元宇宙》電影前播放。(《阿凡達2》先導預告截圖)

據外媒報導,預告片未會有角色對白,將由電影配樂Simon Franglen的作品貫穿整條預告,並由畫外音讀出:「I know one thing, wherever we go, this family is our fortress」(我深知道,無論我們到哪裡去,這個家就是我的堡壘),畫外音將會伴隨一位懷孕的Na’vi星人出場。

消息人士指出,《阿凡達2》將會設定在一個水底及熱帶地域,講述主角Sully(Sam Worthington飾)與Neytiri(Zoe Saldana飾)與兒女的移居到當地的故事,時間設定於上一集之後約十年。監製Jon Landau指出:「續集將會圍繞着家庭,講述家長為了維繫與保護兒女而經過的歷程。」

《阿凡達2》的監製Jon Landau(左)及導演占士金馬倫(右)。(Getty Image)

對於導演占士金馬倫(James Cameron),他亦指:「占士希望電影的主題能令所有人也有共鳴,而家庭則是最佳的選擇。」

阿凡達2將會由原班人馬主演,除了兩位主角外,Stephen Lang與Sigourney Weaver將會於本集回歸,另外亦有琦溫斯莉(Kate Winslet)、楊紫瓊以及雲迪素(Vin Diesel)加盟第二集,巨星陣容鼎盛。

阿凡達四部續集的推出時間。(阿凡達官方網頁截圖)

《阿凡達2》將於2022年12月16日全球上映,另外在阿凡達的官方網站上,亦公佈關於第三至五集的推出時間,預計將於2024、2026及2028年隔年推出。