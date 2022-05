雷神4︱Thor過千歲先面對中年危機　導演︰諗清楚你憑咩做英雄？

《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影海報。(imdb)

《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)將於七月香港上映,導演Taika Waititi繼執導第三集《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)後再度回歸。第四集將會承繼《復仇者聯盟:終局之戰》的結尾,雷神與銀河守護隊(Guardian of the Galaxy)離開地球,在不同星系尋找新的開始。

雷神(左)與銀河守護隊星爵(右)。(《雷神奇俠4:愛與雷霆》預告截圖)

銀河守護隊成員。(《雷神奇俠4:愛與雷霆》預告截圖)

導演在接受外媒訪問時表示,雷神將會在本集面對「十字路口」,在過去與未來之間進行抉擇,同時將會面對屬於他的「中年危機」,雖然他已屆千歲高齡。

導演Taika Waititi(左)與主演基斯咸士禾夫(右),《雷神奇俠4:愛與雷霆》花絮照片。(imdb)

在電影預告片中,雷神已明確地表露出他對戰鬥與作為英雄的厭倦,他離開了父親奧丁(Odin)的子民阿斯嘉族人(Asgardians),與朋友出發尋找新的世界與自己的人生。導演Taika Waititi談到第三四集的分別時指:「《諸神黃昏》比較似一個嘉年華,有節慶的味道。這集也具玩味成份,但是將會比上一部深奧。雖然不是嚴肅的電影,也不是正劇,但我們在電影中談論了許多人面對的命題——愛、失卻以及我們在世界裡的角色。電影帶出了幾項思考問題:你的宗旨是甚麼?你憑甚麼成為英雄?當你有能力時你會如何運用?」

《雷神奇俠3:諸神黃昏》電影海報。(imdb)

雖然《雷神奇俠4:愛與雷霆》是一部超級英雄電影,但導演指出,電影依然會一定程度上作為現實世界的鏡像反射:「我們亦會問每一位觀眾,我們在做對的事嗎?我們已經為了世界盡力付出所有了嗎?我認為當世界現在正處於從大流行病中恢復過來的階段,以上的問題都值得我們思考。正如我們應該問自己,我們有盡力彼此照顧嗎?我們有盡力照顧好自己嗎?」

《雷神奇俠4:愛與雷霆》導演Taika Waititi(右)與主演基斯咸士禾夫(左)(Getty Image)

在雷神面對他的中年危機時,他嚮往新的未來,但同時他千百年計的過去卻不會輕易離他而去,他將要面對屠神者格爾(Gorr the God Butcher,基斯頓比爾Christian Bale飾演),以及憑「女雷神」身份回歸的舊情人Jane Foster(妮妲莉寶雯Natalie Portman飾演)。