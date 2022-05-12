雷神4︱Thor過千歲先面對中年危機　導演︰諗清楚你憑咩做英雄？

《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。（imdb）

《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）將於七月香港上映，導演Taika Waititi繼執導第三集《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）後再度回歸。第四集將會承繼《復仇者聯盟：終局之戰》的結尾，雷神與銀河守護隊（Guardian of the Galaxy）離開地球，在不同星系尋找新的開始。

雷神（左）與銀河守護隊星爵（右）。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》預告截圖）

銀河守護隊成員。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》預告截圖）

導演在接受外媒訪問時表示，雷神將會在本集面對「十字路口」，在過去與未來之間進行抉擇，同時將會面對屬於他的「中年危機」，雖然他已屆千歲高齡。

導演Taika Waititi（左）與主演基斯咸士禾夫（右），《雷神奇俠4：愛與雷霆》花絮照片。（imdb）

在電影預告片中，雷神已明確地表露出他對戰鬥與作為英雄的厭倦，他離開了父親奧丁（Odin）的子民阿斯嘉族人（Asgardians），與朋友出發尋找新的世界與自己的人生。導演Taika Waititi談到第三四集的分別時指：「《諸神黃昏》比較似一個嘉年華，有節慶的味道。這集也具玩味成份，但是將會比上一部深奧。雖然不是嚴肅的電影，也不是正劇，但我們在電影中談論了許多人面對的命題——愛、失卻以及我們在世界裡的角色。電影帶出了幾項思考問題：你的宗旨是甚麼？你憑甚麼成為英雄？當你有能力時你會如何運用？」

《雷神奇俠3：諸神黃昏》電影海報。（imdb）

雖然《雷神奇俠4：愛與雷霆》是一部超級英雄電影，但導演指出，電影依然會一定程度上作為現實世界的鏡像反射：「我們亦會問每一位觀眾，我們在做對的事嗎？我們已經為了世界盡力付出所有了嗎？我認為當世界現在正處於從大流行病中恢復過來的階段，以上的問題都值得我們思考。正如我們應該問自己，我們有盡力彼此照顧嗎？我們有盡力照顧好自己嗎？」

《雷神奇俠4：愛與雷霆》導演Taika Waititi（右）與主演基斯咸士禾夫（左）（Getty Image）

在雷神面對他的中年危機時，他嚮往新的未來，但同時他千百年計的過去卻不會輕易離他而去，他將要面對屠神者格爾（Gorr the God Butcher，基斯頓比爾Christian Bale飾演），以及憑「女雷神」身份回歸的舊情人Jane Foster（妮妲莉寶雯Natalie Portman飾演）。