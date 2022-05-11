Marvel劇集完整結盟　《夜魔俠》《捍衛者聯盟》回歸Disney+

Marvel系列劇集，包括《夜魔俠》（Daredevil）、《潔西卡瓊斯》（Jessica Jones）、《盧克凱奇》（Luke Cage）、《鐵拳俠》（Iron Fist）、《捍衛者聯盟》（The Defenders）以及《制裁者》（The Punisher），早前在Netflix全線下架，而今日Disney+ 正式宣佈，大家可以於6月29日在Disney+ 獨家收看，整個Marvel大家庭又可以團聚喇！

（網上圖片）

「夜魔俠」早前已現身《蜘蛛俠：不戰無歸》為蜘蛛俠解決法律問題，相信他接下來會繼續在MCU中現身。（Twitter圖片）

Disney+ 作為現今擁有Marvel最多的電影及劇集的串流平台，已收藏多套MCU作品，包括《復仇者聯盟》(The Avengers)系列、《鐵甲奇俠》(Iron Man)系列、《美國隊長》(Captain America)系列、《變種特攻》(X-Men)系列等。至於原創劇集亦有《汪達與幻視》(WandaVision)、《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and The Winter Soldier)、《洛基》(Loki)、《鷹眼》(Hawkeye)、動畫影集《What If…?》、剛剛本季全部集數上線的《月光騎士》(Moon Knight) 。

今次再加埋6部原先在Netflix上架的劇集，令所有Marvel Studios出品的影視作品再次集結，當中包括︰《夜魔俠》（Daredevil）、《潔西卡瓊斯》（Jessica Jones）、《盧克凱奇》（Luke Cage）、《鐵拳俠》（Iron Fist）、《捍衛者聯盟》（The Defenders）以及《制裁者》（The Punisher），以後用一個平台就可以睇晒。