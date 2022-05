班尼迪幾乎淪為《雷神2》大反派　成為「奇異博士」只因小丑拒演

《奇異博士2:失控多元宇宙》電影海報。(imdb)

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)於上週上映,飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)在憑《犬山記》(The Power of the Dog)榮獲奧斯卡最佳男主角提名後,人氣隨奇異博士上映繼續上升。早前班尼迪甘巴貝治接受外媒訪問時,提及Marvel首次邀請他加入漫威宇宙(MCU)時,竟然並非飾演奇異博士一角!

班尼迪在訪問中透露,自己很早被邀請加入MCU:「有趣的是,當時他們詢問我演出另一角色的意願,該角色戲份相對少,是《雷神奇俠2:黑暗世界》(Thor: Dark World)的反派黑精靈Malekith。當時我直接地說,我很高興被邀請演出,但我堅持演出一些更有趣的角色。」

《雷神奇俠2:黑暗世界》的反派Malekith。(imdb)

據聞Malekith一角亦曾邀請丹麥裔康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen),換言之,Malekith一角曾被兩位影帝級男演員謝絕演出,最後由艾美獎視帝Christopher Eccleston飾演。

然而,在班尼迪甘巴貝治與麥斯米基辛在《奇異博士》(Doctor Strange)裡飾演奇異博士及反派Kaecilius前,Marvel曾經考慮由華堅馮力士(Joaquin Phoenix)飾演奇異博士,可是華堅馮力士因拒簽奇異博士相關的多部電影片約,所以奇異博士一角才最終重回班尼迪身上。後來華堅馮力士憑《小丑》(Joker)的精湛演出,奪得奧斯卡最佳男主角獎,亦一定程度上反映了他的先見之明。