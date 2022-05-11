班尼迪幾乎淪為《雷神2》大反派　成為「奇異博士」只因小丑拒演

《奇異博士2：失控多元宇宙》電影海報。（imdb）

《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）於上週上映，飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）在憑《犬山記》（The Power of the Dog）榮獲奧斯卡最佳男主角提名後，人氣隨奇異博士上映繼續上升。早前班尼迪甘巴貝治接受外媒訪問時，提及Marvel首次邀請他加入漫威宇宙（MCU）時，竟然並非飾演奇異博士一角！

班尼迪在訪問中透露，自己很早被邀請加入MCU：「有趣的是，當時他們詢問我演出另一角色的意願，該角色戲份相對少，是《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: Dark World）的反派黑精靈Malekith。當時我直接地說，我很高興被邀請演出，但我堅持演出一些更有趣的角色。」

《雷神奇俠2：黑暗世界》的反派Malekith。（imdb）

據聞Malekith一角亦曾邀請丹麥裔康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen），換言之，Malekith一角曾被兩位影帝級男演員謝絕演出，最後由艾美獎視帝Christopher Eccleston飾演。

然而，在班尼迪甘巴貝治與麥斯米基辛在《奇異博士》（Doctor Strange）裡飾演奇異博士及反派Kaecilius前，Marvel曾經考慮由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演奇異博士，可是華堅馮力士因拒簽奇異博士相關的多部電影片約，所以奇異博士一角才最終重回班尼迪身上。後來華堅馮力士憑《小丑》（Joker）的精湛演出，奪得奧斯卡最佳男主角獎，亦一定程度上反映了他的先見之明。