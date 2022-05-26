AppleTV+推出歷史節目如親歷其境　荷里活班底打造超像真恐龍世紀

Apple TV+自然歷史節目系列《史前地球》（Prehistoric Planet）由《鐵甲奇俠》（Iron Man）導演Jon Favreau連同BBC紀錄片系列《天與地》（Planet Earth） Michael Gunton出任執行監製、英國國寶級人物David Attenborough旁述，帶領觀眾穿越到六千六百萬年前的地球，超像真重現恐龍及各種史前生物漫遊海陸空的時刻。

一連五集的《史前地球》日前已在Apple TV+上架。（Apple TV+）

Jon Favreau與Michael Gunton。

在一連五集《史前地球》，觀眾得以透過沉浸式角度去體驗前所未見的史前世界自然觀。由《獅子王》（The Lion King）、《魔幻森林》（The Jungle Book）荷里活製作團隊主理高度像真、細緻的鏡頭影像，結合來自得獎班底的野外生態攝影以及最先進的視覺特技。加上曾奪奧斯卡最佳原創音樂大獎的Hans Zimmer的史詩式配樂，節目更帶出領先的古生物學研究發現，每集都會展示首次在螢幕前出現的恐龍品種，包括會飛的巴巴里翼龍、熱河翼龍、長頸的無畏巨龍、居於雪地的白熊龍等等，呈現一個又一個猶如親歷其境的古代生物生存實況。