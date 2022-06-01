積遜史特咸爆重啟《換命快遞》三部少錢過一部　預簽伎倆漫威常用

積遜史特咸（Jason Statham）於2002年拍攝的電影《換命快遞》（Transporter）奠定了二十年來的動作巨星地位，亦作為他為人熟知的代表作品，其後亦因為大受歡迎而拍攝兩部續集《換命快遞2》（The Transport 2）、《換命快遞3》（The Transport 3）。然而當系列進行重啟，於2015年起動拍攝三部曲時，史特咸未有回歸重演主角Frank Martin，取而代之的是《權力遊戲》（Game of Thrones）演員Ed Skrein。

《換命快遞》三部曲電影海報。（imdb）

史特咸曾經於外媒訪問中表示，他非常樂意繼續拍攝該系列電影，然而：「他們希望我一口氣簽下三部電影的片約，但我卻連一頁劇本也未曾看到過。加上他們三部電影的片酬加起來，比當初拍一部的片酬更低，所以拒拍是純粹的商業決定。」

電影奠定了積遜史特咸的銀幕硬漢形象，《換命快遞》劇照。（imdb）

電影中，積遜史特咸赤裸上身肉搏多名打手成為三部曲的經典畫面，《換命快遞》劇照。（imdb）

近年不時傳出演員的片酬因為一口氣簽下數部電影，而在數年當中被凍結，令製片商能夠在電影取得票房成功後，不用與演員分享成果，在防止演員開天殺價的同時﹐變相賺取更大的利益。常用此方法與演員簽約的製片商，以漫威影業（Marvel Studios）最廣為人知，令早期加入漫威宇宙的演員，在系列爆紅後，仍然只獲得當初協定的片酬，亦無法從角色「甩身」。

奇異博士｜MARVEL英雄片酬排名 「雷神」登現役一哥班尼迪最抵用

+ 3

幸好積遜史特咸在放棄《換命快遞》的重啟後，並沒有因此而自斷戲路，他後來參與的《狂野時速》（Fast and Furious）系列及《轟天猛將》（The Expendables）系列皆取得票房成功及繼續擴大知名度，令他名利雙收。