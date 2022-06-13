「最美邦女郎」71歲珍茜摩亞封美魔女天花板　身穿泳衣宛如少女

《007》系列電影除了以「占士邦」（James Bond）如何化解危機及完成任務為重心，另一賣點必定是美麗的「邦女郎」，在1973年上映的第八部邦片《鐵金剛勇破黑魔黨》（Live and Let Die）中擔任邦女郎的英國女星珍茜摩亞（Jane Seymour）被認為是歷年最美邦女郎，現年71歲的她，無論外貌及身材都保養得非常之好，日前她在Instagram分享泳衣照，狀態勁Fit少女味十足，難怪獲封為「美魔女天花板」。



珍茜摩亞扮演「邦女郎」時才二十歲出頭，真係靚到不得了。（劇照）

更多珍茜摩亞年輕時代靚相

+ 15

珍茜摩亞於上世紀六十年代尾入行，憑「邦女郎」Solitaire一角而爆紅，這位邦女郎的人設相當特別，本來是一位塔羅牌女主教，擁有預知未來的能力，過去為了保持法力一直守身如玉，直至失身於占士邦而令功力盡失，除了《鐵金剛》，珍茜摩亞另一經典演出為《時光倒流70年》（Somewhere in Time）。

難以置信呢個狀態係71歲。（IG圖片）

+ 13

入行逾半世紀的珍茜摩亞從未言休，一直都有新作品推出，多年來亦十分努力Keep Fit，她曾受訪透露現在的體重跟17歲時一樣，除了做運動保持身材，另一秘訣為每日只食一次正餐，若感到太肚餓時就會吃一點黑朱古力及喝一杯紅酒。