壯志凌雲︱三刷IMAX版未夠喉　觀眾仲有乜嘢選擇享受極致觀映？

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）自從於香港上映後，吸引海量觀眾踴躍入場觀映，出現戲院重開後前所未見的盛況。不少觀眾因為湯告魯斯（Tom Cruise）、戰機軍事與《壯志凌雲》（Top Gun）經典情懷而入場觀映，不少有網民指自己已經「二刷」「三刷」，亦對早前電影IMAX版於香港落畫大感可惜。

壯志凌雲獨行俠︱IMAX版即將重映 一文拆解視覺震撼點止得銀幕大

《壯志凌雲：獨行俠》IMAX版電影海報。（電影官方Twitter圖片）

為了回應觀眾的訴求，《壯志凌雲：獨行俠》的IMAX版本將會於6月16日重新上映，除了IMAX版本外，香港不少戲院亦按照其觀映硬件配套，推出不同觀映版本，價錢亦豐儉由人。究竟除了IMAX版本外，觀眾尚有甚麼觀映版本選擇？哪一種觀映體驗又最適合大家？

《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照。（imdb）

4DX

由韓國公司CJ 4DPlex研製的4DX戲院配備，將觀眾的觀映體驗由銀幕延伸至座位上，在視聽震撼外加入體感技術，按電影內容模擬相應的效果，包括動態座椅、氣流、閃光、仿雪以至氣味。

4DX提供21種輔助觀映的技術，務求令觀映經驗提昇到極致。（CJ4DX官方網頁截圖）

《壯志凌雲：獨行俠》有大量飛行與空戰的場面，相信4DX版本的動態座椅功能將會大派用場，雖然可能會令觀眾「暈機浪」，但就觀映體驗而言，4DX版本顯然是IMAX版本以外的極佳選擇。

4DX戲院示意圖。（CJ4DX官方網頁截圖）

MX-4D

由美國公司MediaMation研製的4D影院配備，與4DX一樣，將觀映體驗延伸至觀眾的座位上，為電影劇情加入相應的模擬環境效果，包括動態、氣味、水霧、氣流與觸覺效果，與4DX版本類近。

MX-4D的動態座位設計。（MX-4D官方網站截圖）

MX4D提供的體感效果相較4DX更細緻，投放於觸覺及動態體驗的科技亦更高，配合《壯志凌雲：獨行俠》的劇情，亦是IMAX版本以外的理想觀映選擇。

MX-4D的觀映延伸配備。（MX-4D官方網站截圖）

CGS

由中國公司開發的CGS（China Film Giant Screen），又稱為中國巨幕，是以巨幕格式進行放映的技術。CGS利用4K激光放映裝置，投射細緻銳利的畫面，亦比一般的4K影院配置更巨型的銀幕。雖然CGS被稱為「山寨IMAX」，但CGS並不會放映IMAX獨特放映比例的電影版本，所以在IMAX版本中擴展的影像，並不能夠在CGS影院裡欣賞。

CGS的銀幕與座位意想圖。（CGS官方網站截圖）

D-Box

由加拿大公司D-BOX Technologies開發的D-Box觀映技術，在動態與震動效果上，為電影的視聽效果外加入體感的刺激，惟該技術未有配置水霧或氣味等觸感效果，然而對享受於戲院內飲食的觀眾而言，D-Box或許是一個較保險的選擇。

D-BOX電影院相片。（D-BOX官方網站截圖）

杜比全景聲

由美國杜比公司開發的音效技術杜比全景聲（Dolby Atmos），能夠與以上不少的放映技術兼容。杜比在其極致成熟的7.1立體聲技術（七個方位的聲道及一超重低音聲道）基礎上，加入天空聲道，成為7.1.4（四個或以上的上方聲道）全景聲技術。透過全景聲音響配置，觀眾能夠突破橫向的聲效，延伸至三維的音效體驗，感受雨聲、雷聲或直昇機等源自上空的聲效。

杜比全景聲影院的音響設置意想圖。（Dolby官方網站圖片）

就《壯志凌雲：獨行俠》等電影而言，全景聲系統在聲效層面上，提供了最具現場感的觀映經驗。然而IMAX與杜比公司在放映技術上並沒有合作，自杜比公司推出全景聲技術後，IMAX亦相對地擴展由DTS開發的音響系統，抗衡杜比全景聲。

THX

別以為在戲院看見THX的標誌，是院方感謝觀眾的意思。THX是一間由《星球大戰》（Star Wars）導演佐治盧卡斯（George Lucas）設立的美國公司，針對戲院放映的聲音系統進行聲學還原，並利用其公司的高水準與要求作為認證。THX會針對戲院的地面材質、牆壁材質、左右牆的角度、銀幕材質、戲院內的環境聲音及放映器材的嘈音等進行評估及調整，務求觀眾在THX認證的戲院內能夠享受最完美的音效觀映體驗。

THX公司的標誌，經過該公司認證的放映院外，會設置該公司標誌。（THX公司官方網站圖片）

Onyx

有別於投映技術，Onyx影院配備Samsung公司研發的Onyx Cinema LED屏幕，最明顯的分別，在於觀眾入場時會看見漆黑的LED板，而非純白的屏幕。Onyx Cinema LED屏幕的亮度比投影高達十倍，而且其HDR高動態範圍成像，令明暗部分的細節都能夠完整地呈現。

Samsung Onyx戲院相片。（Samsung官方網站圖片）

Onyx Cinema LED的特點，亦包括呈現畫面黑色部分，相比投影在純白銀幕的技術，LED屏幕只須將該部分的LED光點熄滅，便能夠呈現黑色，明暗層次比投射技術更出色。然而就《壯志凌雲：獨行俠》的劇情與畫面風格而言，Onyx Cinema LED在技術層面上未有明顯的優勢，相比IMAX的吸引力亦較低。