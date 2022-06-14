「美隊」基斯伊雲斯同米奇合照被指Key圖　網民發揮創意瘋狂改圖

為動畫《光年正傳》（Lightyear）聲演巴斯光年的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），電影將於今個星期上映，為宣傳基斯伊雲斯在剛過去的周末，去到迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure Park）玩，仲跟米奇老鼠及彼思（Pixer）的角色合照。

彼思發出兩張基斯伊雲斯到樂園影的合照，由於動靜同表情一樣，令網民質疑係Key圖。（網頁截圖）

事後彼思在其官方Twitter上載兩張合照，不過相片一出，反而成為網民熱議，因為無論是動靜與表情，兩張相都一模一樣，而且表情拘謹有點不自然，被網民質疑是Key圖，網民更立即發揮創意，將相片化成無限Key，放到去不同場合上。

由於「事態嚴重」，當事最終被驚動，要在自己 Twitter 上轉發原PO，並刻意澄清："I promise I’m not photoshopped into these! I just have a very disciplined pose. "「我保證這些相都沒有用photoshop處理！我只是擺了一個非常拘謹的姿勢。」最後再加多句（And I don’t know what to do with my hands）（而我不知道雙手應要放到哪裡)」

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雖然已獲本尊澄清，但大家的二次創意還是一發不可收拾，不斷改圖並貼上原PO的留言區處。但亦有粉絲貼出當日拍下基斯伊雲斯跟米奇米妮影相的片段，證實「美隊」冇做假，還佢一個清白。