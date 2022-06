「美隊」基斯伊雲斯同米奇合照被指Key圖　網民發揮創意瘋狂改圖

為動畫《光年正傳》(Lightyear)聲演巴斯光年的「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans),電影將於今個星期上映,為宣傳基斯伊雲斯在剛過去的周末,去到迪士尼加州冒險樂園(Disney California Adventure Park)玩,仲跟米奇老鼠及彼思(Pixer)的角色合照。

彼思發出兩張基斯伊雲斯到樂園影的合照,由於動靜同表情一樣,令網民質疑係Key圖。(網頁截圖)

事後彼思在其官方Twitter上載兩張合照,不過相片一出,反而成為網民熱議,因為無論是動靜與表情,兩張相都一模一樣,而且表情拘謹有點不自然,被網民質疑是Key圖,網民更立即發揮創意,將相片化成無限Key,放到去不同場合上。

由於「事態嚴重」,當事最終被驚動,要在自己 Twitter 上轉發原PO,並刻意澄清:"I promise I’m not photoshopped into these! I just have a very disciplined pose. "「我保證這些相都沒有用photoshop處理!我只是擺了一個非常拘謹的姿勢。」最後再加多句(And I don’t know what to do with my hands)(而我不知道雙手應要放到哪裡)」

雖然已獲本尊澄清,但大家的二次創意還是一發不可收拾,不斷改圖並貼上原PO的留言區處。但亦有粉絲貼出當日拍下基斯伊雲斯跟米奇米妮影相的片段,證實「美隊」冇做假,還佢一個清白。