孩子轉運站｜IU李知恩 6大窩心事　為員工要求加薪出席粉絲畢業禮

韓國開畫票房冠軍，「史上首位韓國演員勇奪康城影帝」的宋康昊主演的作品《孩子轉運站》（Broker），是日本金像導演是枝裕和自編自導首部韓語電影。電影女主角有《德魯納酒店》的IU李知恩。IU人氣持續高企，除了憑實力，其性格隨和及在大家背後做的好人好事，更叫人深深愛上這位女神，現就跟大家盤點６件關於IU窩心行徑。

IU在戲中當上援交，更懷有兒子。（《孩子轉運站》劇照）

01 負債家庭長大靠自己脫貧

IU在演藝圈發展雖然順利，但她絕非人生勝利組，自小在負債家庭長大，一家住在充滿蟑螂的房間內，更受到親戚的冷嘲熱諷。自小知道自己不是讀書材料的IU，很早便入行，幸運地16歲便走紅，人稱「國民妹妹」，在發奮兩年間，便還清家中債務，從而成功脫貧。

IU與爸爸感情要好，一起經歷艱辛日子。（IU＠IG）

02 沒怪責爸爸還送車圓夢

雖然家庭債務，令IU有個不愉快的童年，但她沒有將這些事情記在心，還沒有怪責爸爸，反之當賺到足夠金錢後，除了還清債務，還替爸爸買了一輛車，一圓爸爸多年來的車主夢。

IU好老闆形像深飶民心，續約時首樣考慮是員工的薪酬。（IU＠IG）

03 愛錫員工主動提出續約加人工

除了被稱為「國民妹妹」，IU亦被稱為「義氣女」。最經典一例是在2015年，IU跟經理人公司續約時，提出願意以「不收取額外續約酬金」作條件，換取兩大條件，一是續約後要沿用自己的團隊，二是為整個團隊加人工。據知IU的團隊人數高達37人，包括經理人、助手、造型師、化妝髮型師等等，大部分更合作10年以上，十分長情。而IU每逢開工，都會為劇組送上應援餐飲，有咖啡及沙冰等等，慰勞工作人員。

IU成為「亞洲2019慈善英雄」榜中最年輕一人。（IU＠IG）

04 出道後累捐8億韓圜幫助貧困兒童

雜誌《富比士》（Forbes）曾列出「亞洲2019慈善英雄」，IU就成為榜中最年輕一人。她向來低調捐款，疫情期間便捐過不少次，而最多一次是捐了1億韓圜（約港幣$60萬）予「綠色雨傘兒童財團」。而根據外媒報導，IU自2015年就不間斷的對兒童福利機構捐款，至今累計達8億韓園（約港幣$480萬）。

IU與保鑣大叔，感情超好。（影片截圖）

05 與保鑣大叔感情窩心

有追蹤IU的粉絲都會認識她身邊的保鑣大叔，原來二人感情超好，而且保鑣大叔比其他韓星的保鑣友善，笑容滿臉行徑可愛，而且非常細心，擔遮、遞水，就連IU在演唱會「迷失方向」，都是由保鑣大叔出來救駕，二人不時被拍到有講有笑。

06 愛錫粉絲相約現身畢業禮

IU除了對同事好，也是個「寵粉」朋友，曾經有位粉絲寫信給她，希望IU能出席自己學校的校慶表演。可惜IU得知時，校慶已結束，但IU沒有忘記，更回應：「代替校慶，如果有時間，我一定出席你的畢業典禮。」估唔到半年後，IU真的出席該粉絲的畢業禮，當時IU一現身，全校轟動！