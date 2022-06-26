孩子轉運站︱7個你不知道宋康昊秘密　大學面試因為洪金寶衰咗？

宋康昊憑《孩子轉運站》的演出獲得康城影展的最佳男演員獎。（頒獎禮相片由電影公司提供）

韓國電影《孩子轉運站》（Broker）蜚聲國際，在月前舉行的康城影展中，更令主演宋康昊奪得最佳男演員獎，成為首位韓國康城影帝。而在《逆權大狀》、《逆權司機》與《上流寄生族》背後，宋康昊曾經在韓國網絡上流傳出不少趣聞，相信與觀眾從銀幕上認識的他，有相當大的差異。

最喜歡的演員是洪金寶？！

宋康昊在考大學時期，曾經到戲劇系面試。當主考官詢問他最喜歡的演員是誰的時候，宋康昊竟然隨口地回答洪金寶，結果他最後沒有被戲劇系取錄。

宋康昊在面試戲劇系時，竟然宣稱自己最喜歡的演員是洪金寶。（Getty Images）

拒絕朴贊郁

宋康昊不太喜歡出門看電影，認為太麻煩，所以他曾經拒絕過韓國名導演朴贊郁一起去看電影的邀請。朴贊郁是韓國其中一位國際知名的導演，其作品《原罪犯》被喻為韓國經典電影作品之一，宋康昊亦曾經在《饑渴誘罪》裡與朴贊郁合作。而朴贊郁今年亦憑作品《分手的決心》奪得康城影展最佳導演的獎項，連大導演的邀請都拒絕，其「分手」的決心比導演更絕！

海報的傳說

曾經有傳言指，宋康昊在海報上越笑得開心，電影的劇情就相反地越是悲情。雖然《上流寄生族》是當中的唯一例外，然而似乎宋康昊的笑容，已經成為「影院傳說」的一部分，成為韓國觀眾在觀看電影海報時的焦點之一。

《逆權司機》的海報上，宋康昊極具反差地展現偌大的笑容。（imdb）

只鍾情大銀幕？

宋康昊的演藝生涯中，從來沒有演出過任何一部電視劇。話劇演員出身的他，在劇場一直演出，累積經驗，及後被李滄東導演賞識，得到演出電影的機會，開展大銀幕演出的發展。

宋康昊一直也沒有涉足過電視的製作與演出。（Getty Images）

吃肉場面都是演技發揮？

有傳因為宋康昊的體質所限，他幾乎不能吃肉，於是在電影中亦不例外，所以幾乎找不到他吃肉的畫面。在《逆權大狀》裡，他經常需要演吃豬肉湯飯的橋段，但不少眼利的觀眾或許已經發現，宋康昊在戲裡其實只是不停地喝着湯。

不懂唱歌

曾經有傳聞指宋康昊認為自己不懂唱歌，而在電影《殺人回憶》裡，拍唱歌的橋段拍得非常辛苦，甚至因為唱得太難聽，而被臨時演員取笑。

《殺人回憶》電影海報。（imdb）

足球員兒子的評價

宋康昊喜愛踢足球，亦認為自己的技巧腳法不錯，但他的兒子宋俊平，作為曾經效力韓國職業球隊水原藍翼的球員，在評價父親的球技時，卻認為他缺乏運動神經！