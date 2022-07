雷神4︱妮妲莉寶雯為系列作翻生　盤點六個為續集翻生電影角色

《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)將於明日(6日)在香港上映,除了男主角基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)繼續擔演雷神外,首兩部《雷神奇俠》電影的女主角妮妲莉寶雯(Natalie Portman)亦將以女雷神的姿態「翻生」回歸。

女雷神Jane Foster登場!(預告截圖)

雖然妮妲莉寶雯曾於《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)的時光倒流片段裡客串演出,然而電影亦提及Jane是其中一位「化灰」失踪者,意味着《雷神奇俠4:愛與雷霆》裡再次出現的Jane,經歷了翻生後再次在系列續作裡出現。

Jane在「化灰」後首次以全新姿態「翻生」出場。《雷神奇俠4:愛與雷霆》電影海報。(imdb)

在不少系列電影裡,「死過翻生」是常用的手法,用意大多是將受歡迎及重要的演員與角色帶回系列作品中,當中的手法層出不窮,以下為大家盤點著名的「翻生」電影角色:

《魔戒》(Lord of the Rings)系列

《魔戒》電影系列中,唯一一位貫穿六部作品的角色,便是巫師甘道夫(Gandalf)。甘道夫於《魔戒首部曲之魔戒現身》(The Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring)裡出場,作為毀滅魔戒的長征隊伍的領導者。

甘道夫(左)是魔戒遠征隊的領導人物。(《魔戒首部曲之魔戒現身》電影劇照)

可是在廢棄的矮人洞穴裡,隊伍遇上名叫炎魔的妖獸,在妖法大戰中,甘道夫力抗炎魔,在勝利的一劇,卻被炎魔的長鞭纏住腳,拖進無底的深淵裡同歸於盡,橋段非常令觀眾深刻。

然而在《魔戒二部曲:雙城奇謀》(The Lord of the Rings:The Two Towers)裡,主角Aragorn、精靈Legolas與矮人Gimli卻在森林裡重遇甘道夫,他不僅得到重生,更因為烈火的試煉而成為白巫師,魔力比以往更強大。

《星球大戰》(Star Wars)系列

在《星球大戰》系列裡,黑帝Palpatine代表着原力的黑暗一方,將其消滅便會讓原力回歸平行。在《星球大戰之武士復仇》(Star Wars:Episode VI – Return of the Jedi)裡,天行者在最後的戰鬥中,與父親黑武士聯手對抗Palpatine,並在黑武士的犧牲下,將Palpatine擊敗並推進無底深淵中。

雖然Palpatine的死並未令帝國完全瓦解,然而亦代表反抗軍的成功。可是在《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars:The Rise of Skywalker)的結尾,Rey在帝國的秘密基地裡遇上Palpatine,雖然黑帝的不能行動自如,然而原力卻前所未有地強橫,再次成為星戰宇宙的終極「Boss」,亦再度被擊敗。

《狂野時速》(Fast and Furious)系列

將於明年推出第十部系列作品的《狂野時速》,曾多次使用「死過翻生」的招數,不論在女主角Letty Ortiz,或者亞裔角色Han,都曾經在電影中確切地死亡,然後「奇蹟」生還,並回歸到系列的續作中。Letty曾經因為與毒販之間的瓜葛,在高速的汽車追逐中意外喪生。然而在《狂野時速6》(Fast and Furious 6),Letty在敵對的犯罪集團再度出場,雖然電影嘗試以手下留情及失憶包裝Letty的生還,然而亦明確地具有商業上的考慮。

至於另一角色Han,「翻生」的手法亦相當類似,在《狂野時速:飄移東京》(The Fast and the Furious:Tokyo Drift)裡因交通意外喪生的Han,於《F9狂野時速》(Fast and Furious 9)裡再度出場。

儘管「翻生」手法牽強,然而系列的同類手法已多次出現,包括在《狂野時速6》結局死去的奸角Owen Shaw,也於《狂野時速8》(Fast and Furious 8)被「翻生」,令觀眾也見怪不怪。

《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)系列

《加勒比海盜》系列裡,主角Jack Sparrow在《加勒比海盜決戰魔盜王》(Pirates of the Caribbean:Dead Man’s Chest)裡,在駕駛黑珍珠對戰鬼船飛行的荷蘭人時,被海怪連人帶船吞噬,然而續集《加勒比海盜魔盜王終極之戰》(Pirates of the Caribbean:At World’s End)劇情,上半部完全集中於從世界的盡頭拯救Jack Sparrow,甚至將他的死對頭、在第一集裡被Jack Sparrow殺死的大副Barbossa「翻生」以達成任務。

《皇家特工》(Kingsman)系列

在《皇家特工:間諜密令》(Kingsman:The Secret Service)裡,老牌特務Galahad在培育接班人Eggsy後,在一次刺探任務裡,受奸角的混亂音波影響下,激戰至重傷,最後槍殺。然而在續作《皇家特工:金圈子》(Kingsman:The Golden Circle)裡,Eggsy在美國的分部基地裡遇上失憶的Galahad,雖然電影嘗試解釋Galahad頭部中槍後,被美國特工以特別道具拯救,然而劇情牽強的程度,比其他「翻生」例子更不合乎常理,相信喜歡電影風格的觀眾也未必完全「收貨」。

《英雄本色》系列

《英雄本色》第一部電影中,阿Mark(周潤發 飾演)與豪哥(狄龍 飾演)經歷被手下背叛,失去一切假鈔生意、地位與尊嚴後,聯同豪哥的弟弟阿杰(張國榮 飾演)向阿成報復,然而阿Mark則在槍戰中身亡。在續集《英雄本色II》裡,周潤發以阿Mark的孖生弟弟阿Ken的身份「翻生」出場,雖然身份不同,但阿Ken不論說話方式、造型及身手均與阿Mark非常接近,在戲劇功能上亦填補了阿Mark的位置。是故阿Ken在《英雄本色II》相等於「翻生」版的阿Mark,亦作為商業考慮下,延續周潤發於《英雄本色》系列中無可取替的位置。