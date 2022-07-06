雷神4︱妮妲莉寶雯為系列作翻生　盤點六個為續集翻生電影角色

《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）將於明日（6日）在香港上映，除了男主角基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）繼續擔演雷神外，首兩部《雷神奇俠》電影的女主角妮妲莉寶雯（Natalie Portman）亦將以女雷神的姿態「翻生」回歸。

女雷神Jane Foster登場！（預告截圖）

雖然妮妲莉寶雯曾於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）的時光倒流片段裡客串演出，然而電影亦提及Jane是其中一位「化灰」失踪者，意味着《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡再次出現的Jane，經歷了翻生後再次在系列續作裡出現。

Jane在「化灰」後首次以全新姿態「翻生」出場。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影海報。（imdb）

在不少系列電影裡，「死過翻生」是常用的手法，用意大多是將受歡迎及重要的演員與角色帶回系列作品中，當中的手法層出不窮，以下為大家盤點著名的「翻生」電影角色：

《魔戒》（Lord of the Rings）系列

《魔戒》電影系列中，唯一一位貫穿六部作品的角色，便是巫師甘道夫（Gandalf）。甘道夫於《魔戒首部曲之魔戒現身》（The Lord of the Rings：The Fellowship of the Ring）裡出場，作為毀滅魔戒的長征隊伍的領導者。

甘道夫（左）是魔戒遠征隊的領導人物。（《魔戒首部曲之魔戒現身》電影劇照）

可是在廢棄的矮人洞穴裡，隊伍遇上名叫炎魔的妖獸，在妖法大戰中，甘道夫力抗炎魔，在勝利的一劇，卻被炎魔的長鞭纏住腳，拖進無底的深淵裡同歸於盡，橋段非常令觀眾深刻。

然而在《魔戒二部曲：雙城奇謀》（The Lord of the Rings：The Two Towers）裡，主角Aragorn、精靈Legolas與矮人Gimli卻在森林裡重遇甘道夫，他不僅得到重生，更因為烈火的試煉而成為白巫師，魔力比以往更強大。

《星球大戰》（Star Wars）系列

在《星球大戰》系列裡，黑帝Palpatine代表着原力的黑暗一方，將其消滅便會讓原力回歸平行。在《星球大戰之武士復仇》（Star Wars：Episode VI – Return of the Jedi）裡，天行者在最後的戰鬥中，與父親黑武士聯手對抗Palpatine，並在黑武士的犧牲下，將Palpatine擊敗並推進無底深淵中。

雖然Palpatine的死並未令帝國完全瓦解，然而亦代表反抗軍的成功。可是在《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：The Rise of Skywalker）的結尾，Rey在帝國的秘密基地裡遇上Palpatine，雖然黑帝的不能行動自如，然而原力卻前所未有地強橫，再次成為星戰宇宙的終極「Boss」，亦再度被擊敗。

《狂野時速》（Fast and Furious）系列

將於明年推出第十部系列作品的《狂野時速》，曾多次使用「死過翻生」的招數，不論在女主角Letty Ortiz，或者亞裔角色Han，都曾經在電影中確切地死亡，然後「奇蹟」生還，並回歸到系列的續作中。Letty曾經因為與毒販之間的瓜葛，在高速的汽車追逐中意外喪生。然而在《狂野時速6》（Fast and Furious 6），Letty在敵對的犯罪集團再度出場，雖然電影嘗試以手下留情及失憶包裝Letty的生還，然而亦明確地具有商業上的考慮。

至於另一角色Han，「翻生」的手法亦相當類似，在《狂野時速：飄移東京》（The Fast and the Furious：Tokyo Drift）裡因交通意外喪生的Han，於《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）裡再度出場。

儘管「翻生」手法牽強，然而系列的同類手法已多次出現，包括在《狂野時速6》結局死去的奸角Owen Shaw，也於《狂野時速8》（Fast and Furious 8）被「翻生」，令觀眾也見怪不怪。

《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列

《加勒比海盜》系列裡，主角Jack Sparrow在《加勒比海盜決戰魔盜王》（Pirates of the Caribbean：Dead Man’s Chest）裡，在駕駛黑珍珠對戰鬼船飛行的荷蘭人時，被海怪連人帶船吞噬，然而續集《加勒比海盜魔盜王終極之戰》（Pirates of the Caribbean：At World’s End）劇情，上半部完全集中於從世界的盡頭拯救Jack Sparrow，甚至將他的死對頭、在第一集裡被Jack Sparrow殺死的大副Barbossa「翻生」以達成任務。

《皇家特工》（Kingsman）系列

在《皇家特工：間諜密令》（Kingsman：The Secret Service）裡，老牌特務Galahad在培育接班人Eggsy後，在一次刺探任務裡，受奸角的混亂音波影響下，激戰至重傷，最後槍殺。然而在續作《皇家特工：金圈子》（Kingsman：The Golden Circle）裡，Eggsy在美國的分部基地裡遇上失憶的Galahad，雖然電影嘗試解釋Galahad頭部中槍後，被美國特工以特別道具拯救，然而劇情牽強的程度，比其他「翻生」例子更不合乎常理，相信喜歡電影風格的觀眾也未必完全「收貨」。

《英雄本色》系列

《英雄本色》第一部電影中，阿Mark（周潤發 飾演）與豪哥（狄龍 飾演）經歷被手下背叛，失去一切假鈔生意、地位與尊嚴後，聯同豪哥的弟弟阿杰（張國榮 飾演）向阿成報復，然而阿Mark則在槍戰中身亡。在續集《英雄本色II》裡，周潤發以阿Mark的孖生弟弟阿Ken的身份「翻生」出場，雖然身份不同，但阿Ken不論說話方式、造型及身手均與阿Mark非常接近，在戲劇功能上亦填補了阿Mark的位置。是故阿Ken在《英雄本色II》相等於「翻生」版的阿Mark，亦作為商業考慮下，延續周潤發於《英雄本色》系列中無可取替的位置。