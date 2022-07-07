【神探大戰】阿Sa被虐劇照曝光　僅穿內衣滿身傷痕勁震撼

韋家輝執導，劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）及林峯主演的《神探大戰》將於7月21日上映，阿Sa今次演出博到盡，親身上陣演繹危險鏡頭，更犧牲靚樣以超逼真的毀容妝示人。

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今日片方公開新一輯劇照，更多阿Sa受虐畫面曝光，其中一張見到她僅穿內衣，保鮮紙包頭赤腳行臭屎渠，相當賣命！阿Sa表示事前不知道要拍攝這些場面：「因為韋導演是一個精益求益到不得之了的人，他的劇本是很神秘的，接拍這部戲的時候，我只知道自己演什麼角色與簡單故事，所以每一日開工都好刺激，來到現場才知道需要做什麼，『哦，今日要跳樓呀？OK呀！』場場戲就像在玩極限運動一樣，要不是跑樓梯，就要游水，需要的體力非常大，拍完這部戲，我覺得自己的身體也好了！」

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阿Sa坦言猶如進入另外一個世界，初嘗許多前所未見的獨特體會：「我從未試過跳海，全身化一個特技妝，每次要花六至八小時，然後要走一條很臭的渠，那條渠真是『包羅萬有』！還有無數的爆破場面，有些真的很貼近，就在自己身旁，回家後會發現身上有損傷，雖說不是什麼大傷，但可想而知，現場有多少東西在爆呢？還有在廟街跳樓，跳樓不是沒有試過，但在廟街啊，好多人在樓下看著……」。