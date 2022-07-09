《美國隊長4》宣布開拍確認導演　安東尼麥奇接棒出任第二代美隊

Marvel電影宇宙自《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame），標誌第三階段結束後，不少原復仇者聯盟的核心人物均宣告從系列裡「畢業」，包括被稱為首位復仇者的美國隊長（Captain America）。然而作為美式超級英雄的代表人物，美國隊長不論在系列裡的人氣與代表性均非常高，席位難以懸空，於是Marvel亦於開展電影宇宙的第四階段時，開拍劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）延續美國隊長的遺產。

Marvel第四階段的第二部劇集，以延續美國隊長的故事為核心。《飛隼與寒冬戰士》劇集海報。（imdb）

在《飛隼與寒冬戰士》裡，由安東尼麥奇飾演的飛隼，經過考驗與自我發現，決定接棒成為美國隊長，而劇集亦為他們的冒險故事留下不少伏線危機。而《美國隊長4》日前亦宣布開拍，並公布由尼日利亞裔美國導演Julius Onah執導。據外媒報導，安東尼麥奇將會在電影裡飾演美國隊長2.0一角，作為基斯伊雲斯（Chris Evans）所飾演的原美國隊長多年的戰友，飛隼能夠接任美國隊長，可謂守得雲開見月明。

而按照《WandaVision》與《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的劇情承接關係，相信《飛隼與寒冬戰士》裡出現的不少人物，包括寒冬戰士、美國特工（U.S. Agent）及Sharon Carter亦會於電影裡出現。

《美國隊長4》尚未宣布有關開拍及預計上映日期等資訊。