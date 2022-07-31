獨家專訪｜ 爾冬陞回應坊間批評金像獎　「今年氣氛是有點奇怪」

《第四十屆香港電影金像獎》於兩星期前圓滿結束，今屆舉行前歷盡風雨，既兩年合辦，後再遇第五波疫情要延期3個月。為減低任何風險，決意一切從簡，在主席爾冬陞腦內，目標只有一個︰舉辦到！



主席爾冬陞接受《香港01》獨家專訪，訪問在頒獎禮舉行前已相約好，用作回應坊間的批評，但留意到今屆算風平浪靜，最大的聲音更似衝著謝霆鋒而來。至於賽果亦未見有太大爭議，不過在爾冬陞眼中，今年表現其實未夠好，所以對每個留言都有留心，每個批評都想加以解說，於是當看到記者交出的問題大綱後，尖銳問題不單沒刪走，反被質問︰「點解唔問下致敬環節，漏咗好幾位已故朋友冇提及？」然後喝著凍咖啡，走到梳化坐下，一副準備接招的狀態，開始訪問。



鳴謝︰帝樂文娜公館

對於今屆的節目表現，主席放低四個字︰「差強人意。」（葉志明 攝）

7年前對第四十屆的憧憬

2015年，導演爾冬陞正式上任金像獎主席，籌辦第35屆頒獎禮，回想上任不久，已跟創作組同事講︰「再過幾年已經第四十屆。」一個重要的數字，大家雀躍構思，想過重返紅館舉行，更草擬過一份嘉賓名單，獲邀的不是荷里活巨星，就是合作過的東亞南亞電影人都在內。「印象中有塔倫天奴、奇諾李維斯、北野武、常盤貴子……如果第四十屆能邀請他們，都幾有意義，可惜受疫情影響。」

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數年前，主席心目中《第四十屆香港電影金像獎》的舞台，是在紅館。（葉志明 攝）

今屆不適合太歡天喜地

疫情影響舉辦日子，亦影響整個社會氛圍，連帶節目取態都要有所調整。以往頒獎禮著重莊諧並重，最好有一兩下踩界笑位，令節目氣氛高漲起來，笑得開心。不過考慮到大家仍身處第五波疫情，爾冬陞覺得肆無忌憚地搞笑，似乎不太合適。「第五波疫情有9000幾位市民過身，即代表9000幾個家庭受影響，在這情況下可以讓觀眾放鬆下，但不太適當地胡混搞笑。」

可能是這原因，爾冬陞坦言全晚氣氛有點奇怪，沒有延續性。「有時非常熱烈，有時又冷卻下來。」對於整晚的表現，雖沒有給予評分，但就放低四個字︰「差強人意。我不是要批評任何一位上台或表演的朋友，只是覺得環節上不夠緊湊，當然不是怪責任何人，前兩三年我們都可以做得非常流暢，場地不同可能有關，我們還在檢討。」

許冠文與黃子華難得同台，觀眾無疑會有很大期望。（影片截圖）

「許冠文來領獎，不是來負責搞笑」

「不宜胡亂搞笑」，是給予創作組的指引，並沒有跟任何頒獎嘉賓提出，但似乎兩代笑匠許冠文和黃子華都意識到，所以今年在台上的表現被觀眾指不好笑，不似預期，甚至有網民直斥創作組幫兩位創作的講稿太差！

爾冬陞聽後一臉苦笑︰「有甚麼可能他們的稿會由創作組準備？難道找一班年輕編劇跟子華去逐句度？我覺得不需要，許冠文亦一樣，讓他在領獎時自己發揮便可。當然我看到有人說許冠文那一節不好笑。其實他是來領終身成就獎，不是負責來引大家笑。」縱是如此，但主席都對兩位的表現滿意，尤其能帶住一句「笑住喊」走，覺得非常受用。

縱是如此，但主席都對兩位的表現滿意，尤其能帶住一句「笑住喊」走，非常受用。（葉志明 攝）

謝賢陳木勝得獎是評審感情用事？

今屆賽果，基本上沒有太大爭議，不過就有人指85歲的謝賢獲獎純屬敬老，陳木勝憑《怒火》獲最佳導演及最佳電影，更是出於一份致敬心，這些留言看到主席眼中，覺得不是味兒。「我有看過這些批評，都想反問提出的人是感性還是理性？你要求電影圈這群人純理性做一個決定，是非常不合理，我們寫個劇本拍部電影，全都是感性創作。」

謝賢得獎一刻，全場站立向他致敬，沒想到仍有人覺得非實至名歸。（直播截圖）

爾冬陞亦覺得這是業內的獎項，對於一位大家尊重的導演（陳木勝），生前拿不到「最佳導演」是種遺憾，能在這刻補上也算成其美事。「這部戲（《怒火》）很差嗎？不知大家有沒有看過，有看會覺得是水平之作。當然每部電影都可以挑剔，但我們的獎項由這麼多選民選出，感性一點又有何壞處？對電影圈人不可能要求理性，我們全是右腦動物，睇數那位才用左腦。」

香港電影金像獎至今已舉辦至第四十屆，今年專誠找來張叔平設計大會。（網上圖片）

提到四哥得獎，主席回想起2019年四哥拿終身成就獎時的小插曲。「2019年拿終身成就獎時我都好驚，當日傍晚6點突然收到通知，說四哥好緊張心跳得好快，要等穩定一點才接送過來。當晚霆鋒都在場，於是叫工作人員通知爸爸的情況，最終都順利出席。今年則有醫生朋友陪伴，看他行上台時都不得不讚他厲害，這把年紀好難得。」

謝賢憑《殺出個黃昏》，一嚐影帝滋味。（《殺出個黃昏》劇照）

今屆金像獎為ViuTV錄得10.4收視，是該台今年最高收視節目，絕對有議價能力。（葉志明 攝）

已故電影人致敬有遺漏

由王丹妮、梁仲恆主理，向已故電影人致敬的環節，表演上沒大問題，但事後主席便收到行內人士指有所遺漏，有兩位行內做了多年的攝影師未被紀錄，對此主席亦感無奈。「以往每年離世的行家大約40至60人，一直以來銀都機構對員工的紀錄相當詳盡，所以報上來的人名都有不少，有時人太多都會通知對方不好意思，只能刊出一些觀眾較熟悉的名字。由於今屆是累計兩年，由2019年至今，總共有122位行家離世，如果每個人都有6秒時間作悼念，整個環節便長達12分鐘，會太沉重，今年我們盡量控制在4分鐘內，所以最終都是從觀眾出發，以較多人認識的名字才放入影片內。」

ViuTV製作未夠好

今屆是跟ViuTV第三年合作，爾冬陞繼續他有碗話碗的性格，對ViuTV今年的製作亦有不少意見。「今年我跟他們直接反映，現場攝影師整個配套都不行，我直接指他們不及TVB，事實上TVB在製作大型節目上是專業很多，可能有較多經驗。」

主席事後有重溫紅地氈片段，覺得好些鏡頭擺位未夠好。（葉志明攝）

回想最初兩年跟TVB合作，製作是有點得過且過，但爾冬陞立即動用電影製作的班底手足，落場一起共事，起牽頭作用。「我上任第一年是莊文強幫我，第二年是李光耀導演負責，對方見到你認真自然又會認真。」

有冇機會跟TVB再合作？

世事無絕對，既然TVB都有其長處，金像獎又可有機會再跟TVB合作呢？爾冬陞表示從來都開放合作︰「我們是用公帑製作的，所以轉播權是要投標，價高者得。由於第三十九屆用網上直播形式公布，所以ViuTV會做埋下屆，如果日後有需要投標時，歡迎大家入標，我們完全開放，以往其他電視台都有來競投，NowTV、有線電視都有。」

2016年第三十六屆金像獎，亦是暫時TVB最後一屆轉播金像獎。相中為文詠珊（Janice Man）以一身性感晚裝現身，當晚憑《赤道》獲提名「最佳女配角」。（資料圖片）

那麼TVB是怎樣在2018年開始，失掉這個轉播權，落入ViuTV手中？此刻主席再次嚴肅起來︰「我不清楚曾志偉上場後有沒有興趣，但之前TVB在投標上便表現得不太積極，有一年（即2018年）不知為何？一開標書，因為我負責監察的，看到（出標價）自己條頸都已經滾燙！你儘管不想投，也不要出一個低到侮辱人的價錢，根本不想做又為甚麼要出標競投呢？不需要做到這一步。所以藉住這個訪問想讓志偉聽到，下次可以預多點錢的，又不是給我的，只要投到便由你轉播。」

其實主席一直想在轉播、贊助等方面籌集更多資金，以減少花費公帑，達到自負盈虧。而根據今年金像獎的收視，錄得10.4點，亦是ViuTV今年的最高收視。在同時段，TVB播出的《聲生不息》最後一集，只錄得13.5點，近乎打和，證明金像獎絕對有吸引力，值得出一個具競爭力的價錢。