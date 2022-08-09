《阿媽有咗第二個》MIRROR繼續停工　姜濤柳應廷缺席處男作首映

英皇電影製作《阿媽有咗第二個》，由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演，明天（10/8）將假時代廣場舉行首映。作為姜濤與Jer首部參與演出的電影，本應極具意義。可惜因為MIRROR演唱會發生嚴重意外，MIRROR 12子暫被安排停工，二人將未能出席明天首映。



電影《阿媽有咗第二個》於今個星期上畫，姜濤與Jer一直未有參與宣傳工作。（《阿媽有咗第二個》海報）

MIRROR演唱會於上月25日舉行12場演唱會，但去到第四場（28日）發生嚴重意外，一塊大型屏幕從紅館高空墮下，擊中2名舞蹈員，當中李啟言（阿Mo）情況曾一度危殆。雖然阿Mo日前清醒過來，但仍在深切治療部留醫。

MIRROR原定在紅館演唱會後，有接連宣傳活動，現一一告吹。（資料圖片）

自意外發生後，除演唱會餘下場次全數取消，MIRROR亦告全面停工，有傳至少會達兩個月。而早前安排好，將於8月20日赴日本東京舉行的《SUMMER SONIC 2022》音樂祭，亦宣布缺席。而今日（9/8）由英皇電影發出的《阿媽有咗第二個》電影首映邀請，出席的演巽名單就只有毛舜筠、岑珈其、鄧麗英及羅永昌等，兩位主角姜濤及柳應廷落實不會出席。

+ 4

電影《阿媽有咗第二個》走過多個國際影展，接連入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目、在第十四季芝加哥亞洲躍動電影節榮獲觀眾票選獎（Audience Choice Award）、入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元、獲邀於新加坡《2022香港電影: 全新世代》作特選放映，更於2022台北電影節公映。