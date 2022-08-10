阿媽有咗第二個｜柳應廷無緣去首映　出Po現身影︰幻想過它的出現

英皇電影製作《阿媽有咗第二個》，由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演，今日（10/8）假銅鑼灣時代廣場舉行首映。作為姜濤與柳應廷Jer首部參與的電影，原定會出席，可惜因為MIRROR演唱會發生嚴重意外，MIRROR 12子暫被安排停工，不過Jer就在今日連出兩個IG出Story，講出當下心情。



《阿媽有咗第二個》是Jer首部參與的電影，飾演毛舜筠兒子。（《阿媽有咗第二個》劇照）

Jer第一個Story上載了《阿媽有咗第二個》的巴士站廣告，並寫上︰「首映日tdy，雖然去唔到……但在我腦海中有曾經幻想過它的出現。」而廣告反映了一個疑似是阿Jer的身影，相信是親自拍下。

緊接另一個Story，Jer拍下海浪影片，並寫上︰「很好聽的浪聲，多謝你每天都在安撫人」，似乎海浪聲好讓Jer獲得慰藉。

從Story中見到阿Jer身影。（網頁截圖）

自意外發生後，MIRROR演唱會餘下的場次除全數取消，12子亦告全面停工，有傳至少會達兩個月。而早前安排好，將於8月20日赴日本東京舉行的《SUMMER SONIC 2022》音樂祭，亦宣布缺席。而今日（9/8）由英皇電影發出的《阿媽有咗第二個》電影首映邀請，出席的演巽名單就只有毛舜筠、岑珈其、鄧麗英及羅永昌等，兩位主角姜濤及柳應廷落實不會出席。