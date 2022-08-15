《鐵血戰士狩獵追擊》探索初代鐵血戰士起源　全面分析武裝攻略

經典科幻電影《鐵血戰士》（Predator）系列，最新鉅製《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey）已於Disney+上架，隨即引起影迷熱烈討論，更獲封為「歷來最出色的《鐵血戰士》」。電影帶我們回到300年前，Yautja族以殺戮為榮譽的天性進一步獵殺人類。現在就為大家分析初代鐵血戰士的武力及裝備，讓大家在睇戲期間全方位了解兇殘的外星入侵者。



故事探索鐵血戰士與人類之間戰爭的起源，回到史無前例的高等敵人首次入侵地球的經歷。（《鐵血戰士：狩獵追擊》劇照）

《鐵血戰士》首集始於1987年，當中最吸引眼球的除了男主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）之外，劇情更是顛覆想像。《鐵血戰士：狩獵追擊》作為《鐵血戰士》的前傳，將帶領觀眾回到300年前，探索鐵血戰士與人類之間戰爭的起源。彪悍原住民對戰高科技外星高等生物鐵血戰士，在雙方逐漸演變血腥廝殺，鐵血戰士的超強武裝亦值得留意。

鐵血戰士靠戴上高科技面罩獲得非一般人類能擁有的視覺觀察。（《鐵血戰士：狩獵追擊》劇照）

外星攻擊防禦面罩

高度進化的鐵血戰士，並不是以人類一般的視角觀察，是靠戴上高科技面罩，分辨出一切事物的温度，即使你匿藏於任何物件的後方，鐵血戰士也可以尋找到你的位置！而且面罩擁有放大圖像功能，更能馬上分析畫面，偵測環境狀況。另外，面罩配有紅外線瞄準器，通過自動追踪功能，即使獵物走到天涯海角，箭矛亦能把獵物擊倒！

鐵血戰士脫去面罩的樣子。（《鐵血戰士：狩獵追擊》劇照）

隱形功能

作為高等的狩獵者，隱形裝置絕對是必要的設備。鐵血戰士能夠於敵人面前完美隱身，在獵物毫無防備之下神不知鬼不覺走到身後。就像戲中，本來在與主角哥哥對戰中處於下風，便馬上使出隱形戰術，從背後給予致命一擊。

刀片網發射器

刀片網發射器會發出一個巨型金屬網。（《鐵血戰士︰狩獵追擊》劇照）

當鐵血戰士遇到大量敵人時，必會制訂不同對策。在電影中鐵血戰士首次遇上數十個持火槍的人類，馬上使用「刀片網發射器」。這個武器會發出一個巨型金屬網，巨大的衝擊力可迅速捕捉，並使其倒下，立刻令部分敵人失去活動力，而網住獵物後金屬網會自動收縮，直到絞碎貫穿為止，非常兇殘。

飛鏢炸彈

（《鐵血戰士︰狩獵追擊》劇照）

鐵血戰士另一強力武器，外形為飛鏢形狀，可以飛行到敵人附近隨時爆破。電影中鐵血戰士在一場與人類大型的對決中，在最後因為感到雙方之間實力懸殊，便按動手腕電腦，發動飛鏢炸彈把敵方大規模擊倒。由於電影背景中的人類科技文明尚未發達，人類仍在好奇於飄浮半空的飛鏢時，瞬間已被飛鏢形炸彈炸得粉身碎骨。

除以上高科技設備外，鐵血戰士還配備多款遠近距離攻擊的狩獵武器，應付不同處境及敵人，包括手臂上的兩把伸縮腕刀，還有具有伸縮功能、兩頭尖刺的摺疊式長茅，隨時分成兩支變成雙手武器。還有堅硬無比的傘形盾牌，開放後盾牌的邊界更是非常鋒利，可以輕鬆把敵人斬開兩截，可守亦可攻。另外，在追捕獵物時，鐵血戰士還有快速測量體溫的能力，輕易就能發現獵物的藏身之處。

《鐵血戰士狩獵追擊》影評｜重燃元祖版初心 新殺戮技刺激官能