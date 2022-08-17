傳JLo與賓艾佛力周末舉行三天婚禮　網民問：連結婚都要榨乾Ben？

現年53歲的拉丁天后Jennifer Lopez（JLo）於上月16日與舊愛賓艾佛力（Ben Affleck）在拉斯維加斯拉埋天窗，兩人帶同各自的子女到前往巴黎度蜜月。據外媒報道，JLo與賓艾佛力將於本周末舉行三天婚禮。

今次是JLo的第四段婚姻。（Getty Images）

消息指JLo與賓艾佛力本周末在南方位於喬治亞州的大寨內舉行，由美國時間周五開始婚禮綵排及晚宴，並於周六早上行禮，而周日就會舉行燒烤派對及野餐。有知情人士透露，賓艾佛力想整個婚禮都以太太為焦點，故婚禮會以JLo為主題。另外，預計出席婚禮的賓客必定星光熠熠，相信屆時會看到雙方的好友，包括麥迪文（Matt Damon）、Jimmy Kimmel、Renée Zellweger、珍芳達（Jane Fonda）等巨星。

每週的性生活要有四次是JLo與Ben Affleck的婚前協議其中一項 (ig@jlo)

由於JLo與賓艾佛力結婚時，網絡再次瘋傳20年前曾訂婚時，有傳曾簽訂了一份女方要求「每週的性生活要有四次」的婚前協議書。加上早前度蜜月時，男方被拍得面容憔悴。今次舉行三天婚禮的消息傳出後，有大批網民都忍不住搞笑指婚禮都要舉行三天，是否連舉行婚禮都要榨乾賓艾佛力。

JLo婚前協議曾要求一周性生活4次 賓艾佛力疑被榨乾度蜜月勁憔悴

Ben Affleck真係好憔悴......（VCG）