《哥斯拉大戰金剛》推續集　陳法拉《尚氣》後再拍荷里活電影

《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)於2021年上映後極受觀眾歡迎,票房成績超過四億六千萬美元(約港幣三十六億元)。據外媒報道,《哥斯拉大戰金剛》將會開拍續集,除首集女主角Rebecca Hall與男配角Brian Tyree Henry將於續集回歸外,更驚喜爆出第三女主角為香港女演員陳法拉!消息於香港網絡造成哄動,引起大量網民討論。

哥斯拉與金剛於首集勝負未分,便聯手對抗機械哥斯拉。《哥斯拉大戰金剛》電影劇照。(imdb)

陳法拉自2014年離港進修,並開展於荷里活發展後,拍過不少短片作品,並與奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)、曉格蘭特(Hugh Grant)合作參演HBO電視劇《The Undoing》。

陳法拉(左一)與妮歌潔曼(中)參演HBO電視劇《The Undoing》。《The Undoing》劇集劇照。(imdb)

去年陳法拉以第二女主角身份參演《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),與梁朝偉飾演銀幕夫妻。電影中,陳法拉與梁朝偉初相遇、互相鬥法的橋段中,畫面唯美浪漫、仙氣十足,令觀眾為之驚豔。

《尚氣與十環幫傳奇》中,陳法拉與梁朝偉邂逅的一幕,非常唯美、仙氣十足。《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照。(imdb)

《哥斯拉大戰金剛》首集講述哥斯拉與金剛在互相爭鬥較勁後,聯手對付人類創造的機械哥斯拉(MechaGodzilla)。由於兩大巨頭於上集勝負未分,下集預期亦會採用類近之故事線,以哥斯拉與金剛爭霸作為起始,再聯手共抗地球威脅。《哥斯拉大戰金剛2》早前已經開鏡,並於澳洲昆士蘭取景拍攝。