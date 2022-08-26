《哥斯拉大戰金剛》推續集　陳法拉《尚氣》後再拍荷里活電影

《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）於2021年上映後極受觀眾歡迎，票房成績超過四億六千萬美元（約港幣三十六億元）。據外媒報道，《哥斯拉大戰金剛》將會開拍續集，除首集女主角Rebecca Hall與男配角Brian Tyree Henry將於續集回歸外，更驚喜爆出第三女主角為香港女演員陳法拉！消息於香港網絡造成哄動，引起大量網民討論。

哥斯拉與金剛於首集勝負未分，便聯手對抗機械哥斯拉。《哥斯拉大戰金剛》電影劇照。（imdb）

陳法拉自2014年離港進修，並開展於荷里活發展後，拍過不少短片作品，並與奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、曉格蘭特（Hugh Grant）合作參演HBO電視劇《The Undoing》。

陳法拉（左一）與妮歌潔曼（中）參演HBO電視劇《The Undoing》。《The Undoing》劇集劇照。（imdb）

去年陳法拉以第二女主角身份參演《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），與梁朝偉飾演銀幕夫妻。電影中，陳法拉與梁朝偉初相遇、互相鬥法的橋段中，畫面唯美浪漫、仙氣十足，令觀眾為之驚豔。

《尚氣與十環幫傳奇》中，陳法拉與梁朝偉邂逅的一幕，非常唯美、仙氣十足。《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照。（imdb）

《哥斯拉大戰金剛》首集講述哥斯拉與金剛在互相爭鬥較勁後，聯手對付人類創造的機械哥斯拉（MechaGodzilla）。由於兩大巨頭於上集勝負未分，下集預期亦會採用類近之故事線，以哥斯拉與金剛爭霸作為起始，再聯手共抗地球威脅。《哥斯拉大戰金剛2》早前已經開鏡，並於澳洲昆士蘭取景拍攝。