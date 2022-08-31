正義迴廊︱蘇玉華盡力演幾乎暈低　林海峰︰蝦頭認真到現場唔睬我

《第四十六屆香港國際電影節》參展作品《正義迴廊》，昨日（30日）舉行世界首映，首次執導的導演何爵天，攜同楊偉倫、麥沛東、林海峰與蘇玉華等一眾主演出席電影首映禮。《正義迴廊》故事改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案，並由楊偉倫與麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人的辯護律師，在電影中重組法庭對峙、奇案發生經過等精彩橋段。

《正義迴廊》導演何爵天（中）攜同楊偉倫（右一）、麥沛東（右二）、林海峰（左一）及蘇玉華（左二）等一眾主演一同出席電影世界首映禮。（陳順禎 攝）

對於口才了得的林海峰而言，為電影背對白竟然有難度：「始終與我們日常生活的用語有分別，要好像演舞台劇一樣不斷彩排。然而因為拍攝時間十分緊絀，所以沒有太多時間與同演對手排練，通常是自己獨自練習。」蘇玉華亦透露：「電影僅僅拍攝了二十二組，算不多不少，但我們拍攝的內容非常多，所以時間十分緊迫。」

《正義迴廊》中，林海峰與蘇玉華在法庭中有極多合作戲份。（陳順禎 攝）

拍攝時間緊迫，現場各演員均十分認真，蘇玉華指：「林海峰在現場主要坐在我旁邊，另一邊是周文健，因為他說英語比廣東話好，所以我選擇與說廣東話的林海峰閒聊。不過現場的氣氛不太適合，因為各位演員均十分認真，我們亦需要做許多準備，非常集中，在短時間內完成拍攝。」林海峰亦指：「現場各位演員非常認真，不論在鏡頭內外均處於凝重的入戲狀態，連與蝦頭（楊詩敏）打招呼她也不理睬，令我誤以為她心情不佳，但原來正準備下一場戲。」

林海峰笑指現場十分認真，連自己與蝦頭打招呼時，她也不理不睬。（陳順禎 攝）

而林海峰亦分享到蘇玉華於現場幾乎暈倒的驚險場面：「原本我準備了一條香蕉，見她在現場似乎『暈暈哋』，因為我與她戲份甚多，她暈倒的話我便無法演下去，於是便將早已預備好的香蕉給她補充體力。」蘇玉華亦指自己在拍攝現場拼盡全力地演出：「我非常期待電影的上映，因為自己亦在拍攝期間拼盡全力，但最後的效果如何，自己亦未能預料，所以期待看導演如何剪接、如何講這個故事。」