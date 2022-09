《魔戒：力量之戒》美劇啟播前必讀懶人包　一個方法免費煲晒全劇

號稱有史以來製作費最高昂的電視劇集《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings:The Rings of Power)9月1日起啟播,第一季將有八集,首日將上映第一二集,第三至八集將會期後每星期播放,直至十月中旬。

《魔戒:力量之戒》將為《魔戒》與《哈比人》電影系列的前傳作品。(imdb)

《魔戒:力量之戒》故事背景設於《魔戒》三部曲(Lord of the Rings Trilogy)與《哈比人》三部曲(Hobbit Trilogy)前數千年,根據小說作者托爾金(J.R.R. Tolkien)去世後整理出版的小說《中土世界的歷史》(The History of Middle-earth)改編而成,內容圍繞中土世界的原貌、魔戒的鑄造、魔君索倫(Sauron)的掘起、島國Númenor的興衰及人類與精靈聯手討伐索倫的終極大戰。

《魔戒:力量之戒》將承接《魔戒》及《哈比人》的中土世界,並補充魔戒與中土世界掘起的故事背景。(imdb)

《魔戒》承先啟後

作為金像導演彼德積遜(Peter Jackson)代表作《魔戒》三部曲的前傳作品,《魔戒:力量之戒》與其2001年上映的《魔戒首部曲之魔戒現身》(The Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring)以至整個被建構的中土虛構世界關係密不可分。首部曲介紹魔戒的創造時,導演簡短地介紹魔戒由魔君索隆所鑄造,同時向人類、精靈及矮人族送贈戒指,並藉魔戒所注入的魔力企圖統御三族。

魔君索隆與其鑄造的至尊魔戒。(imdb)

雖然索隆被精靈與人類聯手擊敗,索隆戴上魔戒的手指上被砍斷,魔戒卻在剛鐸國王Isildur的私心下未被摧毀,繼而引發長達百年的魔戒爭奪戰。而《魔戒:力量之戒》正以此劇情部分為基礎,擴大世界觀並補充更多細節部分。

人類與精靈聯手討伐索隆的大戰中,Isildur將索隆的手指連同魔戒砍斷,擊敗索隆。(imdb)

魔戒

由魔君索隆鑄造的魔戒,被注入魔君一切法力,魔戒的持有者亦會受到力量的吸引,因貪念而摧毀心智、迷失自我,在Isildur之後,哈比人咕嚕(Gollum)成為魔戒最長期的持有人,亦因此得到逆天長壽。

剛鐸國王Isildur沒有摧毀魔戒,反而據為己有。(imdb)

在《哈比人歷險記》裡,哈比人冒險家巴金斯在旅途中遇到咕嚕,並騙取了魔戒,並一直收藏於身邊,直至被好友灰巫師甘道夫所發現,亦衍生了《魔戒》三部曲裡摧毀魔戒的任務。配戴魔戒除了能夠獲得逆天長壽外,亦能夠隱形、並看穿戒靈等魔物的真面目,然而魔戒一經配戴,便會吸引到戒靈與魔君索隆的魔眼所注視感知。

咕嚕(中)長時間持有魔戒下,完全迷失心智,甚至出現多重人格的跡象。(imdb)

在出發摧毀魔戒途中,魔戒全程由巴金斯的侄子佛羅多持有,佛羅多的意志力驚人,雖然魔戒對他亦造成極大的意志摧殘,然而在三位哈比人好友與人類、精靈、矮人的結伴下,最終亦由他完成推毀魔戒的任務。

佛羅多最終於末日火山成功摧毀魔戒。(imdb)

精靈族

精靈是中土世界中的長生一族,由三大精靈王族所組成,他們長生不老,而且具有超人的戰鬥力、視力並懂得少量魔法,加上他們英駿漂亮的外貌,在故事中土世界裡,有如神仙一樣存在。由於精靈擁有數千年的長壽,所以曾於《魔戒》及《哈比人》系列裡登場的幾位精靈王,亦將會於《魔戒:力量之戒》出場,由幾位年輕演員重演,並擔當更重要的角色。

精靈王(左)擁有長生不老的特質,曾經參與討伐索隆的大戰,亦出現於《魔戒》與《哈比人》系列之中。(imdb)

中土世界擴大化

《魔戒》三部曲以人類剛鐸王國、驃騎王國、精靈王國與魔君索隆的魔多王國為主要版圖;《哈比人歷險記》則以矮人王國版圖為主,擴大原有的中土世界。而《魔戒:力量之戒》將會進一步擴大中土世界的覆原,囊括海洋版圖部分,以剛鐸國王Isildur出生的島國Númenor為劇情場域之一,進一步擴大中土世界,並承繼《魔戒》與《哈比人》的虛構世界。

《魔戒:力量之戒》進一步擴大原《魔戒》中的中土世界。(imdb)

《魔戒:力量之戒》免費睇

劇集有別於電影前作,將會透過亞馬遜旗下的收費串流平台Amazon Prime Video播放。亞馬遜平台一直提供免費的一個月試用期,可供用戶於正式訂閱前使用,如觀眾未訂閱亞馬遜平台帳戶,可以於劇集啟播後、第一季於10月14日上映前一個月內申請並啟用帳戶,便能夠於一個月試用期限內收看《魔戒:力量之戒》第一季影集內容。