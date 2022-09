美劇大數據︱前傳重燃權力遊戲熱潮　《龍之家族》多達17條龍亮相

HBO美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)於11年前開播憑精密佈局及勾心鬥角的權力鬥爭贏得神劇美譽,可惜最終季在2019年因穿崩及爛尾在一片噓聲中落幕,至今仍是劇迷不能磨滅的惡夢。如今相隔三年,前傳《龍之家族》(House of the Dragon)於8月21日強勢回歸,更歷史性打破了HBO首播集最多人收看的記錄,更將《權力遊戲》熱潮重燃。

《龍之家族》歷史性打破了HBO的電視網站首播集最多人收看的記錄。(《龍之家族》海報)

《龍之家族》登上HBO全球點播排行榜的冠軍位置,更令《權力遊戲》重返Top 10。(Flixpatrol截圖)

《龍之家族》改編自原著作者George R.R. Martin的《Fire & Blood》,背景設定在《權力遊戲》前200年。劇情主要講述Rhaenyra公主是國王Viserys Targaryen的長女兼繼承人,因自細騎著母龍Syrax,而被子民認定為首位統治Westeros的女王。其叔叔及丈夫Prince Daemon Targaryen是一位出色的戰士,並會在內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中有著積重要的位置。而Hightower家族及Viserys的第二任妻子Alicent則充滿野心,並支持兒子Aegon II Targaryen跟Rhaenyra爭奪王位。

不少劇迷大讚飾演年輕版Rhaenyra的Milly Alcock雖然不算漂亮但非常有氣質。(《龍之家族》劇照)

冇睇過《權力遊戲》唔緊要

《龍之家族》主要講述「龍族」Targaryen家族的興衰,首集的節奏已經非常明快,除了解到Targaryen家族面對爭奪王位的內戰一觸即發,劇迷能看到覬覦王位的人如何不擇手段來爭奪寶座,由於劇情指聚焦龍族,所以沒有看過《權力遊戲》的劇迷都能夠無負擔地欣賞。

Emma D’Arcy飾演Rhaenyra Targaryen。(《龍之家族》劇照)

製作認真 細緻度更勝《權力遊戲》

有看過《權力遊戲》的粉絲都知道,勾心鬥角的權力鬥爭及暴力血腥的廝殺場面都是劇集不能錯過的重點。首集已經有不少埋身肉搏的畫面,一場驚心動魄的「剖腹取子」戲碼為劇迷留下深刻印象。而《龍之家族》的場景、服裝、道具、化妝、背景音樂等,都拍得住《權力遊戲》,特效方面在科技進步情況下細緻度更勝《權力遊戲》。

+ 1

多達17條龍亮相

在《權力遊戲》中Targaryen被推翻後,只剩下龍母Daenerys Targaryen的三條龍,而講述龍族全盛時期的《龍之家族》將會有多達17條龍亮相。原著者兼劇集創作人George R.R. Martin透露龍是劇集的重點之一,牠們都有其獨特性格及外型,劇迷能夠透過牠們跟主人互動的方式及習慣來分辨出這17條龍。

巨龍Balerion是Viserys I的龍,雖然在首集只能看到龍頭骸骨,但根據官方網站透露,Balerion是Valyria最後一條龍,身形極為龐大。(《龍之家族》劇照)

點擊下圖看主角Rhaenyra的龍Syrax:

Daemon的龍Caraxes: