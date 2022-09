東京電影節︱二宮和也、北川景子後二戰集中營電影成影展開幕作品

日本影壇年度盛事東京國際電影節,將於今年10月24日至11月2日舉行。日前,電影節公布開幕及閉幕電影作品,將會以瀨瀨敬久(Zeze Takahisa)執導作品《來自收容所的遺書》(Fragments of the Last Will)為開幕電影,並進行全球首映。而閉幕作品則為Oliver Hermanus執導、諾貝爾文學獎得主石黑一雄編劇、重拍黑澤名作品《留芳頌》的電影《Living》。

《來自收容所的遺書》將成為東京國際電影節的開幕電影。《來自收容所的遺書》電影劇照。(電影節網站)

《來自收容所的遺書》由日本偶像團體「嵐」成員二宮和也及北川景子主演,劇情改編自山本幡男的真人真事,講述山本幡男於二戰服役後,於蘇聯軍佔領區被俘虜,拘禁於西北利亞集中營之中,與身在日本的妻兒分隔異地,而被拘禁的十一年裡,山本從來未有放棄回國與妻兒團聚的希望,並與一同被拘禁的戰俘保持對生命與希望的曙光。

《來自收容所的遺書》由二宮和也及北川景子主演。《來自收容所的遺書》電影海報。

電影中,二宮和也將與北川景子飾演夫妻。二宮和也曾參演名導演山田洋次作品《給兒子的安魂曲》,憑作品榮獲日本電影學院獎最佳男主角;人氣女演員北川景子則曾主演《反轉豬腩是王子》、《我想吃掉你的胰臟》等多部賣座電影作品,二人的合作相信會於電影中演繹出動人的故事。